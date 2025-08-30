Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode pagar R$ 8 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.907 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (28). Com isso, o prêmio principal acumulou e pode chegar a R$ 8 milhões no próximo sorteio, marcado para sábado (30).



As dezenas sorteadas foram: 30 – 33 – 42 – 44 – 52 – 56.



Embora ninguém tenha levado a bolada, 22 apostas acertaram a quina e cada uma vai receber R$ 49.173,21. Já a quadra saiu para 1.245 jogos, com prêmio individual de R$ 1.432,29.



As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h de sábado (30), em qualquer lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.