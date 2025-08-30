Bordadeiras de Serra Pelada preparam presente para Mariah Carey em Belém

Um grupo de bordadeiras do Pará decidiu transformar agulha e linha em gesto de afeto para uma das maiores estrelas da música mundial. As artesãs do projeto Bordando a Paz, de Serra Pelada, criaram um bordado especial de uma onça-pintada, símbolo da Amazônia, para presentear Mariah Carey, que se apresenta em Belém no dia 17 de setembro, durante o festival Amazônia Live.



Feita coletivamente por cerca de 80 mulheres, a peça carrega a identidade amazônica, a memória de Serra Pelada e a luta feminina por sustento e reconhecimento. Além da onça, o trabalho traz os nomes de Monroe e Moroccan, filhos gêmeos da cantora.



“Somos fãs da diva Mariah Carey e, quando descobrimos que ela estaria no nosso estado, nos reunimos para bordar uma onça-pintada, símbolo de força e esperança, especialmente para ela”, conta Rosângela Santos, integrante do coletivo.



Criado em 2023 com apoio da Vale, o Bordando a Paz nasceu como alternativa econômica e cultural para mulheres de Serra Pelada, território historicamente marcado pelo garimpo. Hoje, o grupo vê no presente a chance de mostrar ao mundo que da mesma terra também brotam arte e poesia.



A entrega do bordado deve acontecer em Belém, onde Mariah Carey será uma das atrações do Amazônia Para Sempre, iniciativa do Rock in Rio e do The Town. Antes disso, a artista sobe ao palco principal do The Town, em São Paulo, no dia 13 de setembro, em noite que também terá Ivete Sangalo, Jessie J e Natasha Bedingfield.