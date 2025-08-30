Série mostra a transformação de Paulo, de perseguidor a apóstolo

A trajetória de Paulo de Tarso, uma das figuras mais marcantes do cristianismo, ganhou nova adaptação televisiva. A série Paulo, O Apóstolo, exibida no Disney+ e também na Record, aposta em uma narrativa de fôlego para mostrar a mudança radical do personagem: de perseguidor dos primeiros cristãos a um dos maiores difusores do evangelho.



Interpretado por Murilo Cezar, Paulo surge nos primeiros episódios como um homem convicto de que está cumprindo um dever ao caçar seguidores de Jesus. A produção, assinada pela Seriella Productions, explora essa fase inicial para construir um retrato humano de suas motivações e preparar o público para a virada dramática.



Um dos pontos centrais da trama é a famosa cena no caminho de Damasco, marcada pela queda do cavalo, a cegueira e a voz celestial. Esse episódio funciona como divisor de águas na narrativa, transformando a tensão em esperança e dando início ao processo de conversão.



Mesmo após sua mudança de vida, Paulo enfrenta a desconfiança daqueles que antes o temiam, gerando conflitos e tensões que conduzem o enredo. A série ainda destaca as alianças que ele forma ao longo de sua jornada, como as parcerias com Barnabé (Fifo Benicasa), Silas (André Luiz Miranda) e Timóteo (João Fernandes).



Outro ponto de destaque é a presença feminina na narrativa. Personagens como Rode (Michele Batista) e Gabriela (Anna Melo) reforçam o papel ativo das mulheres na construção da fé cristã, ampliando a representatividade dentro da trama.



Paulo, O Apóstolo mescla passagens bíblicas com elementos de drama, perseguições, dilemas éticos e relações de lealdade e traição, tornando a série acessível a diferentes públicos. Os episódios já estão disponíveis no Disney+, com novos capítulos liberados sempre às segundas-feiras.