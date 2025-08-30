Grande ABC tem sexta (29) de tempo fechado e previsão de chuva

Os moradores do Grande ABC devem se preparar para um dia de céu encoberto e temperaturas mais amenas nesta sexta-feira (29). Segundo o Climatempo, a região terá sol entre nuvens pela manhã, mas a tendência é de aumento da nebulosidade ao longo do dia, com previsão de chuva em praticamente todas as cidades.



Em Santo André, a mínima prevista é de 13°C e a máxima de 21°C. O dia começa com sol entre muitas nuvens, mas o tempo deve virar para nublado, com chance de garoa à noite.



Em São Bernardo e Diadema, as condições são semelhantes: manhã com muitas nuvens e chuva já a partir da tarde, que deve se estender pela noite. A mínima será de 14°C e a máxima de 21°C em ambas as cidades.



Já em São Caetano, a previsão indica chuva mais intensa. A manhã terá sol entre nuvens, mas a partir da tarde são esperados temporais, que devem persistir à noite. As temperaturas ficam entre 14°C e 22°C.



Em Mauá, o dia também começa nublado e chuvoso a partir da tarde, com noite de precipitações intermitentes. A mínima será de 13°C e a máxima de 21°C.



As cidades mais altas da região, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, terão tempo mais frio e instável. A previsão aponta mínima de 13°C e máxima de 20°C, com muitas nuvens durante o dia, possibilidade de chuva à noite e risco de garoa.



A tendência para o fim de semana é de tempo instável, com temperaturas baixas e pancadas de chuva, especialmente no sábado.