Uma entidade catalisadora

O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Santo André completa, em 30 de agosto, 71 anos de trajetória marcada por representatividade industrial, associativismo e articulação estratégica com o poder público. Desde 1954, quando iniciou suas atividades, tornou-se elo vital entre o setor produtivo e os desafios de uma das regiões mais dinâmicas do País.

Nos primeiros anos, acompanhou o avanço da indústria metalúrgica, automobilística e de serviços, que moldaram o perfil econômico do Grande ABC e deram à Região Metropolitana de São Paulo protagonismo industrial. Mais que observar, o Ciesp contribuiu ativamente, oferecendo voz organizada às empresas e impulsionando desenvolvimento e empregos.

A força da entidade está no associativismo, que permanece como marca essencial. Ao longo das décadas, a regional construiu proximidade com empresários locais, reunindo-os em plenárias, grupos de trabalho e encontros estratégicos que vão além de debates, gerando soluções conjuntas.

Essa rede também se estende a Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, onde a atuação do Ciesp fortalece o tecido produtivo. Temas como governança, sucessão empresarial, comunicação estratégica, cenários econômicos, inovação e indústrias conectadas ganham espaço de reflexão e construção coletiva.

A gestão atual reforça esse papel de apoio e diálogo, articulando empresas e poder público, incentivando agendas que unem continuidade e inovação. A nova diretoria eleita, sob a liderança do mesmo diretor-titular, reafirma o compromisso com a escuta ativa e a geração de oportunidades em um contexto de pressões competitivas, tecnológicas e de sustentabilidade. O associativismo se mostra, assim, um caminho concreto para empresas de diferentes portes crescerem com apoio do Ciesp.

Outro pilar da regional é o estímulo à tecnologia. Indústrias contam com recursos como o Parque Tecnológico do Senai-SP e o Cite (Centro de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo), que aproximam fábricas locais das cadeias de inovação e padrões globais de competitividade. Em tempos de transformação digital acelerada, essa ponte é decisiva para colocar empresas em posição de protagonismo.

Os grupos de trabalho também promovem eventos relevantes, como: Governança e Sucessão: O Futuro da Sua Empresa Está em Jogo; Comunicação Estratégica para Líderes; Cenário Econômico e Perspectivas; e Inovação e Indústrias Conectadas – Distrito Tecnológico Senai-SP.

O futuro traz desafios: oscilações econômicas, novas exigências ambientais e ritmo intenso das mudanças tecnológicas. Mas também abre oportunidades para quem conta com instituições que unem experiência, articulação e visão.

Assim, o Ciesp Santo André chega aos 71 anos reafirmando sua vocação de representar, articular e catalisar o desenvolvimento regional. Celebra o passado com orgulho, mas mantém os olhos no futuro.

Rafael Cervone é presidente do Ciesp e 1º vice-presidente da Fiesp. Norberto Luiz Perrella é diretor-titular do Ciesp Santo André.