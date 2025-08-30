Ecovias alerta para congestionamento na Anchieta e bloqueio nesta sexta (29)

A manhã desta sexta-feira (29) começou com pontos de congestionamento nas principais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), de acordo com boletim atualizado pela Ecovias às 8h25.



Na Rodovia Anchieta (SP-150), o tráfego é lento:



- no sentido Litoral, entre os km 31 e 40, por conta da Operação Comboio;



- no sentido São Paulo, entre os km 12 e 10 e entre os km 21 e 17, devido ao excesso de veículos.



Já na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), há retenção no sentido São Paulo, do km 20 ao km 14, também pelo grande volume de veículos. O restante da via tem tráfego normal, inclusive o trecho do km 62 ao km 40, onde segue a restrição para caminhões.



A situação mais crítica está na Interligação Planalto (SP-041), que permanece totalmente bloqueada em ambos os sentidos — tanto para quem segue em direção à Anchieta quanto à Imigrantes.



Nos demais trechos do SAI, o tráfego flui normalmente, incluindo a Interligação Baixada, a Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055), a Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), além das marginais da Anchieta.