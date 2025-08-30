Debate no Senado mexicano termina em pancadaria

Uma sessão do Senado mexicano terminou em pancadaria na noite de quarta-feira, 27, durante debate sobre a presença de tropas dos EUA para combater o crime.

A troca de sopapos foi entre o opositor Alejandro Moreno, líder do PRI, e Gerardo Noroña, do Morena, partido governista.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.