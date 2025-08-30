O estado é de atenção no principal horário de novelas da Globo

Até por razões que devem ser melhor avaliadas, a Globo já não tem uma fila tão extensa e segura de novelas programadas para o horário das 9h da noite.

Data hoje, sabemos que depois de Vale Tudo virá Três Graças, do buscado de volta Aguinaldo Silva e que só vai até Walcyr Carrasco (foto), com estreia programada para maio de 2026. Para nele.

Isso é muito pouco ou quase nada, dada toda a importância e a necessidade de um tempo determinado para se definir quem vai escrever e selecionar uma história em condições de atender às exigências e responsabilidades do horário. Além, claro, de tudo que envolve uma produção dessa grandeza.

Hoje, a lista dos autores capazes e disponíveis, por ‘n’ razões, não é mais tão confortável como já foi, o que passa a exigir imediatas providências.

Mais do que nunca, é preciso saber garimpar e acelerar o processo de busca de novos valores, sempre lembrando que, aquele grande time do passado, não nasceu por simples obra do acaso. Nem caiu do céu.

Houve um trabalho.

Dias Gomes, Janete Clair, Benedito Ruy Barbosa, Silvio de Abreu, Walther Negrão, Glória Perez, Gilberto Braga e o próprio Aguinaldo, entre tantos outros, foram nomes encontrados depois de necessárias pesquisas. É muito isso que falta, a iniciativa de sair em busca de tantos talentos que a TV ainda não abriu as portas e pode muito bem contar.

É certeza que existem outros Beneditos, Silvios, Janetes, Glórias, Gilbertos e Dias espalhados por aí.

Só estão na espera de alguém chamar.

LEIA TAMBÉM:

Final do Masterchef Brasil 2025: veja quem está na disputa, onde e como assistir

TV TUDO