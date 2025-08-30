Programa de São Bernardo irá avaliar saúde visual e auditiva dos alunos

São Bernardo deu início nesta quinta-feira (28) a um amplo programa de saúde voltado para estudantes da rede municipal. Batizado de “Ouvir, Ler e Aprender”, o projeto prevê avaliação oftalmológica e auditiva de até 50 mil crianças entre 6 e 11 anos. O lançamento ocorreu na EMEB Regina Rocco Casa II e deve alcançar todas as 76 escolas municipais até 2026.



O objetivo é identificar dificuldades que possam comprometer o aprendizado e garantir o tratamento adequado. Nos casos em que o uso de óculos for indicado, os estudantes receberão os itens de forma gratuita, podendo escolher o modelo da armação. Crianças com necessidade de atendimento mais especializado serão encaminhadas para a rede municipal de saúde.



Além de visão e audição, o programa fortalece o Saúde na Escola, que já realiza atividades de nutrição, saúde bucal, vacinação e prevenção da obesidade infantil. “Estamos ampliando os cuidados para garantir que nossas crianças tenham melhores condições de aprender”, afirmou a prefeita Jessica Cormick.



Segundo o secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, o trabalho será feito por equipes multidisciplinares. “Vamos oferecer avaliação visual, auditiva, nutricional e de saúde bucal, além da atualização vacinal, consolidando uma linha de cuidado integral com os alunos”, explicou.



Já o secretário de Educação, Júlio César da Costa, destacou a relação direta entre saúde e aprendizado. “Crianças que não enxergam ou não ouvem bem têm mais dificuldade de acompanhar as aulas. Com esse programa, poderemos cruzar dados de atendimento e desempenho escolar para medir a evolução dos alunos”, disse.



Pais e responsáveis serão comunicados previamente sobre as triagens e deverão autorizar a participação dos filhos. Cada criança receberá um laudo individual e terá os resultados registrados no prontuário escolar.