Economia Titulo Sustentabilidade

Projeto abre caminho para avanço das energias renováveis

A proposta também inclui operações de crédito das cooperativas, exceto cooperativas financeiras, no grupo de beneficiários que terão garantia de fundos governamentais

29/08/2025 | 08:47
FOTO: Freepik
FOTO: Freepik


A Câmara aprovou projeto que permite que cooperativas busquem financiamento no crédito rural para investimento em energia renovável. De acordo com a proposta, as chamadas cooperativas de geração compartilhada poderão acessar o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) desde que a energia gerada seja destinada para atividades relacionadas a agricultores familiares associados.

A proposta também inclui operações de crédito das cooperativas, exceto cooperativas financeiras, no grupo de beneficiários que terão garantia de fundos governamentais. Além disso, também define que um mínimo de recursos do FGO (Fundo Garantidor de Operações) deverá servir de garantia direta às operações de crédito para as cooperativas de geração compartilhada.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Comentários

