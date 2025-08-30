DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

Economia

Bolsas da Europa operam em baixa, com liquidação de bancos em Londres antes de PCE nos EUA

29/08/2025 | 06:35
Por André Marinho

São Paulo, 29/08/2025 - As bolsas da Europa operam em baixa nesta manhã, após temores de impostos sobre bancos no Reino Unido deflagrarem liquidação do setor em Londres. Investidores digerem dados na região, horas antes da divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE) nos EUA.

Por volta das 06h20 (de Brasília), o índice Stoxx 600 recuava 0,62%, a 550,25 pontos.

Na capital britânica, a ação do Barclays caía 3,62%, NatWest cedia 4,51%, HSBC perdia 1,17% e Lloyds baixava 4,50%. O movimento segue uma reportagem do Financial Times que revelou crescentes preocupação de que o governo do Reino Unido recorra à imposição de novos impostos sobre bancos para ajudar a equilibrar as contas públicas.

O think tank Instituto de Pesquisa de Políticas Públicas (IPPR, na sigla em inglês) propôs que a ministra das finanças do país, Rachel Reeves, use o orçamento de outono para tributar os juros gerados pelas reservas que as instituições bancárias mantêm no Banco da Inglaterra (BoE).

Na esteira, o índice FTSE 100 registrava desvalorização de 0,39% em Londres. Em Paris, o CAC 40 caía 0,62% e caminhava para amargar queda de mais de 3% na semana, de olho nos sinais de que o primeiro-ministro da França, François Bayrou, deve perder a batalha pelo equilíbrio fiscal e ser derrubado do cargo em votação marcada para 8 de setembro.

Mais cedo, a Itália confirmou contração de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre ante o primeiro. Já a economia francesa cresceu 0,3% no período. Nas próximas horas, o foco se volta para a divulgação do PCE, métrica de inflação preferida do Federal Reserve (Fed). Também nos EUA, a disputa legal pelo futuro de Lisa Cook na diretoria da autoridade monetária segue no radar.

Entre as demais praças, Frankfurt recuava 0,52%, Lisboa cedia 0,59% e Milão baixava 0,54%. No câmbio, o euro rondava a estabilidade em US$ 1,1679 e a libra caía a US$ 1,3476.

Contato: [email protected]


