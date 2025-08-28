DGABC
Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

Nacional Titulo

Estudo conclui que as mudanças climáticas tornaram incêndios na Europa ainda mais violentos

28/08/2025 | 20:04
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


As mudanças climáticas fizeram com que os incêndios florestais na Turquia, Grécia e Chipre neste verão queimassem com muito mais intensidade, disse um novo estudo divulgado nesta quinta, 28.

O estudo da World Weather Attribution afirmou que os incêndios que mataram 20 pessoas, forçaram 80.000 a evacuar e queimaram mais de 1 milhão de hectares foram 22% mais intensos em 2025 - o pior ano de incêndios florestais registrado na Europa.

Centenas de incêndios que eclodiram no Mediterrâneo oriental em junho e julho foram impulsionados por temperaturas acima de 40 graus Celsius, condições extremamente secas e ventos fortes.

A WWA, um grupo de pesquisadores que examina se e em que medida eventos extremos estão ligados às mudanças climáticas, chamou suas descobertas de "preocupantes".

"Nosso estudo encontra um sinal extremamente forte de mudança climática em direção a condições mais quentes e secas", disse Theodore Keeping, pesquisador do Centro de Política Ambiental do Imperial College, em Londres.

O estudo descobriu que a chuva de inverno antes dos incêndios florestais caiu cerca de 14% desde a era pré-industrial, quando uma forte dependência dos combustíveis fósseis começou. Também determinou que, devido às mudanças climáticas, períodos de uma semana de ar seco e quente, que preparam a vegetação para queimar, são agora 13 vezes mais prováveis.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.


