Economia Titulo

CEO da Nvidia diz que acordo com Trump sobre vender chips Blackwell à China pode 'levar tempo'

28/08/2025 | 17:21
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que segue em conversas com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre vender o chip Blackwell, um dos mais avançados da companhia, para a China. Ele evitou fornecer um prazo para a conclusão de um acordo com o governo. Em entrevista à Fox Business, Huang argumentou que uma adoção global de tecnologia dos EUA poderia regimentar a liderança americana na corrida pela inteligência artificial (IA).

"Acredito que essa conversa ainda deva levar um tempo, mas Trump entende que fazer o mundo construir a IA sobre uma base tecnológica americana vai ajudar os EUA a vencer essa corrida. Ele quer a tecnologia americana em todo o mundo para que o mundo inteiro seja construído sobre o padrão americano", disse o CEO da Nvidia.

Huang também reiterou acreditar que a IA pode trazer mudanças positivas na produtividade, no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e na criatividade. "Alguns empregos desaparecerão, muitos serão criados, mas todo emprego será transformado como resultado da IA", reconheceu.


