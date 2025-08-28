Rodoanel: caminhão está em chamas há quase 10 horas; veja imagens

Segundo a SPMar, o fogo começou no acostamento da pista interna e, mesmo após a contenção das chamas externas, a carga dentro do contêiner entrou em combustão às 6h11
Um caminhão carregado com agrotóxicos segue em chamas no km 52 do Rodoanel Mário Covas, trecho Sul, na altura de Parelheiros, desde as 5h55 da manhã desta quinta-feira (28). A ocorrência mobiliza o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária e equipes da SPMar, concessionária responsável pelo trecho.
Segundo a SPMar, o fogo começou no acostamento da pista interna e, mesmo após a contenção das chamas externas, a carga dentro do contêiner entrou em combustão às 6h11. O produto transportado — identificado como agrotóxico da marca “Favoritos” — é reagente à água, o que dificulta o combate e mantém o risco de explosão.
A ocorrência levou à interdição total da pista interna às 7h14. A partir das 8h33, o tráfego foi desviado pelo km 68 em direção à Rodovia dos Imigrantes. Mais tarde, às 9h14, a Polícia Rodoviária também interditou a pista externa no km 49, por causa da fumaça densa que se espalhava pela região.
Às 11h03, houve a liberação parcial da faixa 1 da pista interna, mas a medida foi revertida às 12h35, quando o risco de explosão aumentou e ambas as pistas precisaram ser novamente bloqueadas.
O trânsito ficou completamente represado entre os km 68 e 52, com lentidão em vários pontos. Motoristas foram orientados a buscar rotas alternativas.
De acordo com a atualização mais recente da SPMar, feita às 15h55, equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros permanecem atuando na contenção do incêndio, que já dura quase 10 horas.
A Cetesb também foi acionada e acompanha a ocorrência devido ao risco ambiental provocado pela queima da carga tóxica.
