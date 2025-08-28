Rodoanel: caminhão está em chamas há quase 10 horas; veja imagens

Um caminhão carregado com agrotóxicos segue em chamas no km 52 do Rodoanel Mário Covas, trecho Sul, na altura de Parelheiros, desde as 5h55 da manhã desta quinta-feira (28). A ocorrência mobiliza o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária e equipes da SPMar, concessionária responsável pelo trecho.



Segundo a SPMar, o fogo começou no acostamento da pista interna e, mesmo após a contenção das chamas externas, a carga dentro do contêiner entrou em combustão às 6h11. O produto transportado — identificado como agrotóxico da marca “Favoritos” — é reagente à água, o que dificulta o combate e mantém o risco de explosão.



Interdições e reflexos no trânsito



A ocorrência levou à interdição total da pista interna às 7h14. A partir das 8h33, o tráfego foi desviado pelo km 68 em direção à Rodovia dos Imigrantes. Mais tarde, às 9h14, a Polícia Rodoviária também interditou a pista externa no km 49, por causa da fumaça densa que se espalhava pela região.



Às 11h03, houve a liberação parcial da faixa 1 da pista interna, mas a medida foi revertida às 12h35, quando o risco de explosão aumentou e ambas as pistas precisaram ser novamente bloqueadas.



O trânsito ficou completamente represado entre os km 68 e 52, com lentidão em vários pontos. Motoristas foram orientados a buscar rotas alternativas.



Bombeiros seguem no local



De acordo com a atualização mais recente da SPMar, feita às 15h55, equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros permanecem atuando na contenção do incêndio, que já dura quase 10 horas.



A Cetesb também foi acionada e acompanha a ocorrência devido ao risco ambiental provocado pela queima da carga tóxica.