Setecidades Titulo Lesão corporal

Polícia Militar captura indivíduo procurado pela Justiça em São Bernardo

Após patrulha, agentes constataram um mandado de prisão no nome do suspeito

Do Diário do Grande ABC
28/08/2025 | 15:47
Divulgação/CPA/M-6


A Polícia Militar do 6° BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitana) de São Bernardo capturou, nesta quarta-feira (27), um homem procurado pela Justiça. Durante uma patrulha no município, a equipe realizou a abordagem do indivíduo e constatou o status para detenção.

De acordo com o CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana), responsável pelas ações de patrulha no Grande ABC, o suspeito tem um mandado de prisão em aberto pelo crime de lesão corporal. A consulta foi realizada pelo sistema do Copom (Centro de Operações de Policiais Militares).

O indivíduo foi conduzido ao distrito da área, onde a ocorrência foi registrada, e permanece à disposição da Justiça, segundo o CPA/M-6.


