Polícia Militar captura indivíduo procurado pela Justiça em São Bernardo

A Polícia Militar do 6° BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitana) de São Bernardo capturou, nesta quarta-feira (27), um homem procurado pela Justiça. Durante uma patrulha no município, a equipe realizou a abordagem do indivíduo e constatou o status para detenção.

De acordo com o CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana), responsável pelas ações de patrulha no Grande ABC, o suspeito tem um mandado de prisão em aberto pelo crime de lesão corporal. A consulta foi realizada pelo sistema do Copom (Centro de Operações de Policiais Militares).

O indivíduo foi conduzido ao distrito da área, onde a ocorrência foi registrada, e permanece à disposição da Justiça, segundo o CPA/M-6.