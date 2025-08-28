DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Reality

Final do Masterchef Brasil 2025: veja quem está na disputa, onde e como assistir

A grande final promete emoção com a disputa entre Felipe B. e Daniela, que conquistaram a vaga após meses de provas intensas.

Natasha Werneck
28/08/2025 | 15:23
Compartilhar notícia
FOTO: Melissa Haidar/Band
FOTO: Melissa Haidar/Band Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A 12ª temporada do MasterChef Brasil Amadores chega ao fim na próxima terça-feira (2), às 22h30, na tela da Band. A grande final promete emoção com a disputa entre Felipe B. e Daniela, que conquistaram a vaga após meses de provas intensas.

No último programa, o chef Érick Jacquin destacou a evolução dos finalistas: "Vocês entraram como amadores, mas agora estão quase profissionais. Quem vencer vai ser o melhor dos melhores", disse o jurado.

LEIA MAIS: Sofia sobre MasterChef: ‘Nada justifica o nível de ódio que recebi’

Clima de rivalidade na cozinha

Felipe promete não facilitar: “Estou na final contra a Dani, ela cozinha muito, é ótima em doces. Mas o molho aqui o pai ganha”, provocou. Enquanto Daniela respondeu à altura: “Felipe, não é porque a gente é do mesmo estado que vou te dar mole. Vai ter que correr atrás de mim, porque eu vou de braçada”.

Durante um spoiler exibido pela Band, os dois apareceram emocionados ao vestir a doma da grande decisão. Daniela reforçou: “Quero honrar essa doma, cozinhar bonito e deixar o Felipe para trás”. Já Felipe disparou: “Agora o troféu vai ser meu”.

Torcida dividida

Os ex-participantes também deram seus palpites: Nayara declarou torcida para Daniela, enquanto Taynan, Lucas e Sofia ficaram do lado de Felipe. O chef Henrique Fogaça brincou com a situação: “Não se abale, Daniela”. A finalista respondeu com firmeza: “Nada me abala, chef”.

Onde assistir

- Data: terça-feira, 2 de setembro

Horário: 22h30

Canal: Band

Online: Band.com.br e Bandplay (transmissão simultânea)

A decisão vai coroar um dos dois como campeão do MasterChef Amadores 2025, com direito a troféu, prêmios e o reconhecimento de ter superado centenas de candidatos no reality culinário mais disputado do país.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.