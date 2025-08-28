Final do Masterchef Brasil 2025: veja quem está na disputa, onde e como assistir

A 12ª temporada do MasterChef Brasil Amadores chega ao fim na próxima terça-feira (2), às 22h30, na tela da Band. A grande final promete emoção com a disputa entre Felipe B. e Daniela, que conquistaram a vaga após meses de provas intensas.



No último programa, o chef Érick Jacquin destacou a evolução dos finalistas: "Vocês entraram como amadores, mas agora estão quase profissionais. Quem vencer vai ser o melhor dos melhores", disse o jurado.



LEIA MAIS: Sofia sobre MasterChef: ‘Nada justifica o nível de ódio que recebi’

Clima de rivalidade na cozinha



Felipe promete não facilitar: “Estou na final contra a Dani, ela cozinha muito, é ótima em doces. Mas o molho aqui o pai ganha”, provocou. Enquanto Daniela respondeu à altura: “Felipe, não é porque a gente é do mesmo estado que vou te dar mole. Vai ter que correr atrás de mim, porque eu vou de braçada”.



Durante um spoiler exibido pela Band, os dois apareceram emocionados ao vestir a doma da grande decisão. Daniela reforçou: “Quero honrar essa doma, cozinhar bonito e deixar o Felipe para trás”. Já Felipe disparou: “Agora o troféu vai ser meu”.



Torcida dividida



Os ex-participantes também deram seus palpites: Nayara declarou torcida para Daniela, enquanto Taynan, Lucas e Sofia ficaram do lado de Felipe. O chef Henrique Fogaça brincou com a situação: “Não se abale, Daniela”. A finalista respondeu com firmeza: “Nada me abala, chef”.



Onde assistir



- Data: terça-feira, 2 de setembro



- Horário: 22h30



- Canal: Band



- Online: Band.com.br e Bandplay (transmissão simultânea)



A decisão vai coroar um dos dois como campeão do MasterChef Amadores 2025, com direito a troféu, prêmios e o reconhecimento de ter superado centenas de candidatos no reality culinário mais disputado do país.