Esportes Titulo

Grêmio oficializa o retorno por empréstimo do volante Arthur até junho de 2026

28/08/2025 | 15:15
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Grêmio oficializou, nesta quinta-feira, o retorno do volante Arthur. Revelado no clube e integrante do time que conquistou a Libertadores de 2017, o jogador, que pertence à Juventus, chega por empréstimo e permanece até junho de 2026, com possibilidade de ficar até dezembro do mesmo ano.

O atleta de 29 anos assinou o vínculo após a realização dos exames médicos e sua contratação já está estampada no site oficial. Em um vídeo, que mostra o volante sendo recepcionado pela torcida no CT, ele comentou que teve papel determinante em voltar ao time gaúcho.

"Sempre tive um vínculo muito forte com o Grêmio. Cheguei aqui, tinha 13, 14 anos. Quando surgiu o primeiro interesse, era uma situação complicada porque dependia um pouco da Juventus. Tinham propostas melhores. Mas eu bati o pé para voltar porque aqui é a minha casa. Conversei com eles, falei sobre o meu interesse e aqui estou", afirmou o jogador à Grêmio TV.

O anúncio teve ainda a menção de um trono, em uma relação direta com o apelido de "Rei Arthur" e também lembrou das taças conquistadas pelo atleta antes de deixar o Brasil.

Quinta contratação do clube nesta janela de transferências, ele desembarca em meio a um momento turbulento da equipe, que ocupa a 14ª colocação, com 24 pontos, e realiza uma campanha bastante irregular.

Nas últimas cinco rodadas, o Grêmio amargou três derrotas, um empate e venceu somente o Atlético-MG. Com o técnico Mano Menezes bastante questionado, o clube ostenta um aproveitamento de 40% na competição.


