Veja o obituário do Grande ABC deste dia 29 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Lydia Lopes Torres, 95. Natural de Araraquara (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Renato Cattaruzzi, 95. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Josefa Maria de Jesus, 89. Natural de Ipiaú (Bahia). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilce Aparecida Todinca, 87. Natural de Tanabi (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Silvio Carlos Batista Jorge, 84. Natural de Paraguaçu Paulista (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 24. Memorial Planalto.

Cleusa Jocelina de Antonio Pinto, 80. Natural de Bariri (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleide Toniati Bermudes, 78. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 24. Jardim da Colina.

Ivone Concebida Silva, 76. Natural de Passa Tempo (Minas Gerais). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 24. Memorial Planalto.

José Luiz Aparecido Nunes, 73. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lindalva Gabriel dos Santos, 77. Natural de Piritiba (Bahia). Residia no Jardim Cristina, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio de Carvalho, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Reinaldo Mautone, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldina Vieira de Melo Souza, 75. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Evangelista Ferreira da Costa, 67. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Evandro dos Santos, 49. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Autônomo. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odirlei Florenço dos Santos, 39. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Ajudante geral. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Enilda Marques dos Anjos, 85. Natural de Guararapes (SP). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Lurdes Aparecida Lanes, 79. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Elaine Kauder Cavalcante, 70. Natural de Mauá. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Carlos Alberto Kikuti Honda, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Lucas Soares Rodrigues Pereira, 26. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Andreense, em Santo André. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Rita Maria da Conceição, 98. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Helena Pauliuk, 87. Natural de Martinópolis (SP). Residia no bairro Canto do Forte, em Praia Grande (SP). Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Gercino Manoel de Lima, 66. Natural de Vitória de Santa Antão (Pernambuco). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Sebastião Paulino Rosa, 89. Natural de Teixeiras (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Domingas Alves Cardoso, 79. Natural de Francisco Sá (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Lúcia de Souza Moraes, 55. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Autônoma. Dia 24, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Ronaldo Fernandes, 48. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Sebastião Jacinto Serafim, 98. Natural de Santana do Ipanema (Alagoas). Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Gumercindo de Mello, 92. Natural de Cubatão (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Luzia Marinho dos Reis, 81. Natural de Timon (Maranhão). Residia no bairro Itrapoã, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Cleonice Barbosa de Lima, 74. Natural de Oriente (SP). Residia no bairro Somma, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Gilberto Fontes, 79. Natural de Reginópolis (Paraná). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Augusto Moreto, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Estância Nobless, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Maria Roque de Oliveira, 69. Natural de Cachoeira (Bahia). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Josefa Felix da Silva, 66. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Ana Paula Santos Lago, 25. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.