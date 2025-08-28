Inter e Pirelli apresentam boné de edição limitada para celebrar parceria

FC Internazionale Milano e Pirelli, parceira global de pneus dos Nerazzurri, alcançaram um novo marco histórico: 30 anos de parceria, uma das colaborações mais longas e significativas do mundo do futebol.

Para comemorar essa importante conquista, foi criado o exclusivo PIRELLI Cap - Inter Special Edition. Foram produzidas apenas 1.995 unidades (em referência ao ano em que a parceria começou) e os fãs podem adquirir a sua a partir desta quinta-feira (28).

O boné inclui imagens simbólicas de ambas as marcas, celebrando nossa conexão histórica: o logotipo da Pirelli está na frente, com o escudo da Inter à esquerda e o famoso Biscione percorrendo o boné, descendo até a frente, combinando design, identidade e história em um item de colecionador único. O número 30 também está no boné, destacando o importante marco.

O PIRELLI Cap - Inter Special Edition está disponível online em store.inter.it e nas Inter Stores Milano, Castello e San Siro.

No fim de semana de 30 e 31 de agosto, o boné será protagonista de dois importantes eventos esportivos para a Inter e a Pirelli: o GP da Holanda e o jogo Inter x Udinese pela Série A.