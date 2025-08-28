Inter e Pirelli apresentam boné de edição limitada para celebrar parceria

Foram produzidas apenas 1.995 unidades (em referência ao ano em que a parceria começou) e os fãs podem adquirir a sua a partir desta quinta-feira (28)
FC Internazionale Milano e Pirelli, parceira global de pneus dos Nerazzurri, alcançaram um novo marco histórico: 30 anos de parceria, uma das colaborações mais longas e significativas do mundo do futebol.
Para comemorar essa importante conquista, foi criado o exclusivo PIRELLI Cap - Inter Special Edition. Foram produzidas apenas 1.995 unidades (em referência ao ano em que a parceria começou) e os fãs podem adquirir a sua a partir desta quinta-feira (28).
O boné inclui imagens simbólicas de ambas as marcas, celebrando nossa conexão histórica: o logotipo da Pirelli está na frente, com o escudo da Inter à esquerda e o famoso Biscione percorrendo o boné, descendo até a frente, combinando design, identidade e história em um item de colecionador único. O número 30 também está no boné, destacando o importante marco.
O PIRELLI Cap - Inter Special Edition está disponível online em store.inter.it e nas Inter Stores Milano, Castello e San Siro.
No fim de semana de 30 e 31 de agosto, o boné será protagonista de dois importantes eventos esportivos para a Inter e a Pirelli: o GP da Holanda e o jogo Inter x Udinese pela Série A.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.