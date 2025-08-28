Mauá tem operação da PF contra abuso infantil na internet

Um dos investigados foi preso em flagrante no decorrer da operação. Todo o material apreendido passará por perícia técnica criminal, permitindo aprofundar as investigações e identificar eventuais outros envolvidos no esquema criminoso
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (28) a Operação Kore, voltada ao combate à posse, compartilhamento e produção de material de abuso sexual infantojuvenil na internet.
Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em residências localizadas em São Paulo, Taboão da Serra e Mauá, com apoio de equipes especializadas. Durante a ação, os policiais localizaram diversos dispositivos eletrônicos contendo imagens e vídeos de exploração sexual de crianças e adolescentes.
Um dos investigados foi preso em flagrante no decorrer da operação. Todo o material apreendido passará por perícia técnica criminal, permitindo aprofundar as investigações e identificar eventuais outros envolvidos no esquema criminoso.
A operação reforça a atuação da Polícia Federal no combate a crimes de exploração infantil, com foco na internet como meio de disseminação e produção de conteúdos ilegais.
