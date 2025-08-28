Lollapalooza Brasil 2026 confirma mais de 70 atrações; veja line-up

O Lollapalooza Brasil 2026 anunciou nesta quarta-feira (28) o line-up completo da 13ª edição do festival, que será realizado nos dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A programação reúne 71 artistas, incluindo 33 atrações internacionais e 17 estreias no país. Entre os headliners estão Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Lorde e Skrillex.



O festival mantém sua tradição de diversidade de estilos, com destaque para o pop, o rock alternativo, o metal e a música eletrônica. Novidades recentes incluem o álbum “Man’s Best Friend” de Sabrina Carpenter, os shows inéditos de Chappell Roan e a primeira apresentação solo no Brasil de Tyler, The Creator, com seu álbum “DON’T TAP THE GLASS”. Deftones retorna com o décimo álbum, “private music”, enquanto Lorde apresenta sucessos antigos e o projeto atual “Virgin”.



Alguns nomes que se destacaram no Lollapalooza Chicago 2025 também vêm para São Paulo, como Doechii, Katseye, Marina e Djo, com apresentações que prometem repetir o sucesso internacional. O festival ainda terá artistas que sobem ao palco brasileiro pela primeira vez, incluindo 2hollis, Addison Rae, Royel Otis, The Dare, Viagra Boys, TV Girl, RIIZE, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U e Lola Young, reforçando o compromisso do evento com a descoberta de novos talentos.



O Lolla BR 2026 contará com quatro palcos, oferecendo shows simultâneos e experiências culturais, gastronômicas e interativas em uma área superior a 600 mil m². Os ingressos estão disponíveis no site da Ticketmaster.



O festival, que começou em 1991 nos Estados Unidos, se consolidou como um dos maiores eventos de música do mundo, reunindo artistas consagrados e revelações em três dias de programação intensa. Em São Paulo, o Lollapalooza reforça seu papel como espaço de inovação musical, diversidade e cultura para diferentes públicos.