Cultura & Lazer

Faustão recebe alta após três meses internado e segue cuidados em casa

Segundo boletim médico, Faustão apresenta boa condição clínica e os órgãos transplantados funcionam normalmente

Natasha Werneck
28/08/2025 | 11:28
FOTO: Divulgação | Band
FOTO: Divulgação | Band


O apresentador Fausto Silva, 75 , deixou nesta quinta-feira (28) o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após permanecer internado por cerca de três meses devido a complicações de saúde.

Segundo boletim médico, Faustão apresenta boa condição clínica e os órgãos transplantados funcionam normalmente. Ele seguirá um plano de cuidados domiciliares, incluindo o uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular.

O apresentador havia sido internado em 21 de maio com uma infecção bacteriana aguda e sepse. Durante a internação, passou por transplante de fígado e retransplante renal nos dias 6 e 7 de agosto, deixando a UTI no dia 13 de agosto.

Faustão já havia passado por transplante de coração em agosto de 2023 e, em fevereiro de 2024, por transplante de rim, após seus rins apresentarem complicações. Ao longo do período, ele recebeu tratamento para estabilizar a infecção e reabilitação clínica e nutricional.

Em entrevistas recentes, o apresentador refletiu sobre a experiência e destacou a importância da fisioterapia e dos cuidados físicos para manter a saúde após múltiplos transplantes. Segundo ele, a recuperação envolve atenção constante, mas também gratidão pelo retorno à vida ativa.

Faustão permanecerá em monitoramento contínuo, com foco na manutenção da função dos órgãos transplantados e na prevenção de infecções, segundo a equipe médica.


