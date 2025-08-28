PF prende homem por abuso sexual infantil em Sorocaba

Durante a operação, os agentes localizaram computadores, celulares e mídias digitais contendo vídeos e imagens de nudez e violência sexual contra crianças e adolescentes
A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira (28) a prisão de um homem de 24 anos em Sorocaba, em São Paulo, suspeito de armazenar e compartilhar conteúdos de abuso sexual infantojuvenil. A ação ocorreu no bairro Jardim Europa, por meio de mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça.
Durante a operação, os agentes localizaram computadores, celulares e mídias digitais contendo vídeos e imagens de nudez e violência sexual contra crianças e adolescentes. O suspeito foi detido em flagrante e levado à Delegacia da Polícia Federal em Sorocaba.
Os materiais apreendidos serão submetidos a perícia para aprofundar as investigações e identificar possíveis conexões com outros envolvidos na distribuição de conteúdos ilícitos. A Polícia Federal reforça a importância de denúncias e cooperação da sociedade no combate a crimes contra crianças e adolescentes.
