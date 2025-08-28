DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo Denúncia

PF prende homem por abuso sexual infantil em Sorocaba

Durante a operação, os agentes localizaram computadores, celulares e mídias digitais contendo vídeos e imagens de nudez e violência sexual contra crianças e adolescentes

Natasha Werneck
28/08/2025 | 11:11
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira (28) a prisão de um homem de 24 anos em Sorocaba, em São Paulo, suspeito de armazenar e compartilhar conteúdos de abuso sexual infantojuvenil. A ação ocorreu no bairro Jardim Europa, por meio de mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça.

LEIA MAIS: Denúncias de abuso sexual infantil sobem 54% no Grande ABC

Durante a operação, os agentes localizaram computadores, celulares e mídias digitais contendo vídeos e imagens de nudez e violência sexual contra crianças e adolescentes. O suspeito foi detido em flagrante e levado à Delegacia da Polícia Federal em Sorocaba.

Os materiais apreendidos serão submetidos a perícia para aprofundar as investigações e identificar possíveis conexões com outros envolvidos na distribuição de conteúdos ilícitos. A Polícia Federal reforça a importância de denúncias e cooperação da sociedade no combate a crimes contra crianças e adolescentes.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.