Economia Titulo Cuidado

Nubank alerta para golpe do falso advogado e orienta consumidores

O banco reforça a necessidade de atenção redobrada ao receber contatos suspeitos

Natasha Werneck
28/08/2025 | 10:58
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O Nubank emitiu um alerta sobre o aumento do Golpe do Falso Advogado, esquema que tem como alvo pessoas usando dados reais para aplicar fraudes financeiras. O banco reforça a necessidade de atenção redobrada ao receber contatos suspeitos.

Como o golpe funciona

Golpistas se apresentam como advogados ou funcionários de escritórios, utilizando informações reais, como número de processos, CPF e nome da vítima. Eles afirmam que a pessoa tem valores a receber de decisões judiciais e enviam documentos falsificados para dar credibilidade à comunicação.

O golpe se concretiza quando solicitam pagamento antecipado, geralmente via PIX ou depósito, alegando taxas de desbloqueio, emolumentos ou impostos. Após a transferência, os criminosos desaparecem.

Dicas de prevenção

- Nunca pague antecipado: advogados sérios não pedem depósitos para liberação de valores judiciais.

Verifique sempre: entre em contato com o advogado ou escritório pelo canal oficial, como o site da OAB, antes de qualquer movimentação.

Desconfie de urgência: pressões para pagamento rápido são sinais de golpe.

O Nubank reforça que a atenção do consumidor é a principal defesa contra fraudes financeiras, especialmente diante do crescimento desse tipo de crime.


