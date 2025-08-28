DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo

Mulher sequestrada e estuprada por ex salta de carro ao ver viatura da PM no interior de MG

28/08/2025 | 10:54
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Após ser agredida e estuprada pelo ex-companheiro, uma mulher de 28 anos foi salva pela chegada inesperada de uma viatura da Polícia Militar, em Corinto, no interior de Minas Gerais. Ela saltou do carro quando o homem parou para abastecer em um posto de combustível e pediu ajuda aos policiais. O agressor foi preso. As cenas foram gravadas pelas câmeras do posto.

O caso aconteceu na madrugada da terça-feira, 26. O suspeito estava fora do carro e entrou rapidamente no veículo quando viu a viatura da PM entrando no local. A mulher tirou a trava do cinto de segurança, abriu a porta e pulou. Sem hesitar, a mulher correu em direção à viatura e entrou no veículo pedindo socorro. O homem foi atrás dela. Os policiais agiram rapidamente e dominaram o agressor.

As imagens mostram que tudo aconteceu em poucos segundos. De acordo com a Polícia Militar do Paraná, a mulher de 28 anos havia se separado do ex-companheiro, mas passou a ser ameaçada por ele. Com medo, ela se mudou para a casa de um irmão, em Conceição do Mato Dentro, região ao Alto São Francisco. Segundo a PM, o homem passou a vigiar a casa onde a ex estava e, no momento em que o irmão se ausentou para ir ao supermercado, ele a abordou.

Após ameaçar a ex-mulher com uma faca e obrigá-la a entrar em seu carro, ele pegou a estrada em direção a João Felício. No trajeto, segundo seu relato aos policiais, ela foi abusada sexualmente, agredida e ameaçada de morte. O carro estava com pouco combustível, por isso o agressor, de 38 anos, parou para abastecer. Já a viatura com os policiais estava em patrulhamento noturno pelas imediações.

O homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil pelos crimes de estupro, ameaça e sequestro e cárcere privado. O suspeito não teve o nome divulgado, o que impossibilitou o contato com sua defesa.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.