São Caetano entra na mira de operação da PF contra fraudes em combustíveis

A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, realizou nesta quinta-feira (28) duas operações simultâneas de combate ao crime organizado no setor de combustíveis, com atuação em diversas cidades de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, incluindo São Caetano. As investigações apontam movimentações ilícitas que ultrapassam R$ 23 bilhões.



Operação Quasar



A Operação Quasar mira uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras. O grupo utilizava fundos de investimento e múltiplas camadas societárias para ocultar recursos de origem ilícita, dificultando a identificação dos beneficiários.



Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em cidades como São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de até R$ 1,2 bilhão, além do afastamento dos sigilos bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas envolvidas.



Operação Tank



A Operação Tank investiga uma das maiores redes de lavagem de dinheiro identificadas no Paraná, suspeita de movimentar mais de R$ 23 bilhões desde 2019. O grupo utilizava postos de combustíveis, distribuidoras e instituições financeiras para ocultar a origem de recursos, além de fraudes na venda de combustíveis, como adulteração de gasolina e a prática conhecida como “bomba baixa”.



No estado de São Paulo, mandados foram cumpridos em São Caetano, Santana de Parnaíba, Barueri, São Paulo, Mairiporã, Jundiaí, Paulínia, Jardinópolis e Bertioga. Ao todo, foram 14 prisões e 42 buscas e apreensões, com bloqueio patrimonial superior a R$ 1 bilhão envolvendo 41 pessoas físicas e 255 empresas.



As operações têm como objetivo desarticular financeiramente as organizações criminosas, recuperar valores desviados e reforçar o combate à lavagem de dinheiro e à infiltração do crime organizado no mercado de combustíveis e financeiro.