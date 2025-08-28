Lula convoca dirigentes do PT para debater relação com Congresso

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai receber, nesta quinta-feira (28), ministros e líderes do PT (Partido dos Trabalhadores) para debater a relação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional. O encontro será liderado pela ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que foi quem pediu para que o encontro acontecesse.

Um dos convocados foi o novo presidente do partido, Edinho Silva. Lula já via a necessidade de reunir os correligionários do PT, para dar sequência à rodada de encontros com outros partidos que integram o governo. O evento ocorrerá no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, às 18h30.

Nas últimas semanas, o presidente já havia recebido líderes de outros partidos como Republicanos, União Brasil, PSD e MDB. Todos à pedido da ministra, que tem liderado as reuniões sobre a articulação do governo no Congresso, depois que ocorreu a derrota do Planalto pelo comando da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), e pressionada pelas estratégias do PT para as eleições em 2026.

Vale ressaltar que, Lula já havia promovido um almoço nesta quarta-feira (27), em Brasília, com partidos de centro-esquerda, para debater possíveis alianças para o pleito eleitoral. Os partidos do PV, PSOL, PCdoB, PDT e PSB participaram da reunião.

LEIA TAMBÉM: Governo lança TV 3.0 e televisões terão mudanças escalonadas; entenda o projeto