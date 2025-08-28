DGABC
Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

Veja a charge do 'Diário' para o dia 28 de agosto de 2025

Fernandes
28/08/2025 | 08:55
FOTO: Fernandes
Santo André foi reconhecida como um MIT (Município de Interesse Turístico). Na sessão desta quarta-feira (27), a Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) aprovou o projeto de lei, que tramitava na Casa desde 2021 e estava pronto para votação havia dois anos. A proposta solicita a inclusão da cidade na categoria de destino turístico, consolidando seu potencial no setor. Entre os requisitos cumpridos por Santo André estão potencial para atrair visitantes, infraestrutura, meios de hospedagem, serviços de alimentação e informação turística.

