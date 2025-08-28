Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' para o dia 28 de agosto de 2025

Noite dos Balões

“‘Noite dos Balões’ em Santo André termina em queda e incêndios” (Setecidades, dia 25). É impossível que as autoridades ditas competentes demorem tanto para identificar os envolvidos na soltura de balões, artefatos que colocam vidas e imóveis em risco. Esses criminosos têm tanta certeza da impunidade que não se preocupam em fazer as coisas às escondidas e muitos deles falam abertamento sobre o assunto em redes sociais. Será que a polícia não tem acesso à internet?

José Cardoso - São Caetano





Juros

Em 2024, juros pagos por empresas e famílias alcançaram total de estarrecer: R$ 1,1 trilhão. Alta de 17% sobre 2023. Deste valor, R$ 859,9 bilhões atingiram as famílias. Foi aumento de 20% sobre ano anterior, porém, a renda anual das famílias cresceu apenas 3,2%. As empresas também tiveram que pagar de juros um montante desafiador de R$ 287,9 bilhões, alta de 7,8% sobre 2023. Esse é o retrato do porquê o Brasil não cresce, tem pífia distribuição de renda e nível de investimentos que não chega a 18% do PIB (Produto Interno Bruto), quando deveria ser, no mínimo, de 25% por ano. Porém, é fácil apontar que no período de 2023 a 2024 a culpa é do governo Lula, que se nega a respeitar o equilíbrio das contas públicas. Não por outra razão é que o Banco Central, como guardião da nossa moeda, elevou a taxa básica dos 10,5% para os atuais 15%. Ora, com inflação hoje acumulada em 4,95%, o juro real, somente em relação à Selic, está acima dos 10%. Isso mata e impede qualquer tentativa de desenvolvimento econômico e social. Tudo porque Lula e seu PT não desejam o crescimento sustentável do Brasil. Não tem outra explicação.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)





Soberania

Enquanto a mídia mira sua metralhadora em Trump e Bolsonaro, lá nave vá... Diariamente temos um Lula, paz e amor, defendendo a “soberania nacional”. Só que o povo continua se driblando entre conservar seu emprego e pagar os boletos em dia. Só se ouve no supermercado que ‘está tudo tão caro’. Só que Lula terceiriza responsabilidades. Não pensa na gastança governamental de sua responsabilidade, porque hoje vale-tudo pela reeleição. O mercado, com razão, tem medo do que nos espera em 2027 e, até as eleições em 2026, esperamos que o povo caia na real, já que esse tipo de “soberania” não enche o prato nem paga dívidas!

Beatriz Campos - Capital





Corrupção

A Operação Lava Jato foi a luz no fim do túnel. Mas justo quem deveria dar sequência no combate aos crimes, amaciou à impunidade reinante, transgredindo a Constituição e frustrando as pessoas de bem. Aos poucos todos os corruptos foram “inocentados” e soltos. Um deles até foi eleito presidente.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)