Superesportivo da BYD chega a quase 500 Km/h em pista alemã

O título de veículo elétrico mais rápido do mundo foi obtido pelo Yangwang U9 Track Edition, da BYD, que alcançou a marca de 472,41 km/h na pista de testes de Papenburg, na Alemanha. Esse recorde foi estabelecido pelo piloto alemão Marc Basseng.

O U9 Track Edition foi desenvolvido sobre a plataforma e4 e arquitetura DiSus-X do U9, porém essa versão traz a plataforma veicular de 1200V, a primeira de tensão ultra-alta produzida em escala mundial, além de um sistema de gerenciamento térmico otimizado para condições extremas.

A plataforma e4 comporta o primeiro sistema do mundo de quatro motores com propulsores de alto desempenho de 30 mil rpm para entregar potência máxima de 555kw (755 cv) por motor, o que resulta em uma potência combinada que supera os 3.000 cv. Esse conjunto confere ao veículo uma impressionante relação peso-potência de 1.217 cv por tonelada, o que coloca ele na elite da indústria automotiva global.