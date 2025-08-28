A miopia da CVC

O selo de Município de Interesse Turístico, concedido ontem pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, reconhece o potencial de Santo André, que reúne destinos como a Vila de Paranapiacaba e ampla gama de áreas verdes, na atração de visitantes. A chancela oficial garante acesso a recursos e apoio técnico do Estado, abrindo caminho para o fortalecimento de atividade que pode gerar empregos, ampliar a oferta cultural e diversificar a matriz econômica do município. Esse reconhecimento, no entanto, contrasta com a postura da maior companhia de viagens do Brasil, a CVC, cuja sede administrativa está exatamente em solo andreense desde a sua fundação, em 1972.

Em mais de cinco décadas, a empresa construiu trajetória de expansão, investindo quantias significativas em campanhas para promover destinos variados, dentro e fora do País. O que se observa, contudo, é a ausência de iniciativas que deem visibilidade ao município que acolheu sua origem e ofereceu as condições necessárias para a sua consolidação como uma das gigantes do setor. Enquanto outras cidades se beneficiam de sua força de mercado, Santo André segue sem contar com apoio efetivo de quem poderia, com facilidade, contribuir para a valorização de seus atrativos turísticos. Trata-se de paradoxo evidente, que parece não ser notado apenas pelos diretores da CVC.

De um lado, o Estado reconhece o potencial turístico andreense; de outro, a principal empresa do ramo, instalada há mais de 50 anos na cidade, não demonstra empenho em retribuir a trajetória que lhe possibilitou prosperar. A ausência de engajamento da CVC traduz desinteresse estratégico e falta de reciprocidade com a comunidade. O silêncio da companhia evidencia distância que, mais cedo ou mais tarde, tende a cobrar um preço de imagem e de legitimidade. A expectativa é que a conquista do título de Município de Interesse Turístico sirva como oportunidade para a empresa rever sua relação com Santo André, assumindo papel compatível com sua história e responsabilidade institucional.