Após São Paulo, ‘Três Graças’ concentra gravações no Rio

Depois de uma bateria em São Paulo, Três Graças, substituta de Vale Tudo na Globo, agora concentra suas gravações no Rio de Janeiro e em todos os setores
Depois de uma bateria em São Paulo, Três Graças, substituta de Vale Tudo na Globo, agora concentra suas gravações no Rio de Janeiro e em todos os setores.
Trabalhos acontecendo em externas, estúdio e na cidade cenográfica que representa a comunidade da Chacrinha.
E um detalhe que muita gente talvez não saiba: já com tudo escrito até o capítulo 20, veio a ordem de mudar a novela de lugar. Trocar o Rio por São Paulo, sem quebrar ou alterar o esboço das tramas estabelecidas.
Mas sem drama. “Não foi nada difícil para mim”, contou o experiente Aguinaldo Silva à coluna, que embarcou rapidamente nesta ‘ponte-aérea’, ao lado de Virgílio Silva e Zé Dassilva.
E nem nada do outro mundo também quanto às caraterísticas e universalidade dos personagens, todos capazes de viver em qualquer lugar.
Três Graças estreia em 20 de outubro e reúne um elenco dos mais badalados, liderado por Murilo Benício, Marcos Palmeira, Dira Paes, Sophie Charlotte e Grazi Massafera.
LEIA TAMBÉM:
Sofia sobre MasterChef: ‘Nada justifica o nível de ódio que recebi’
TV TUDO
Concorrência – 1
Sobre direitos esportivos, nos dois últimos dias, diversos veículos mandaram representantes a um hotel, na região do Itaim Bibi, em São Paulo, para reuniões com a Conmebol. A todos foram apresentados detalhes e formatos da Libertadores e Copa Sulamericana.
Concorrência – 2
Dirigentes da Conmebol receberam cada veículo individualmente e as propostas devem ser enviadas até o início de novembro. Em jogo, já a partir de agora, os direitos dessas competições de 2027 a 2029.
Produto fixo
Sobre o SBT Repórter, muito por insistência do próprio Cesar Filho, ele volta a ser um produto fixo da grade. Na verdade, trata-se de uma bem oportuna correção de rota. O certo mesmo, por audiência e faturamento, era nunca ter saído.
Não é por nada
Ainda do SBT Repórter, programar sua volta numa terça-feira, no mesmo dia e horário do Profissão Repórter, não tem muito cabimento. E outra: um programa desses depende muito das pautas escolhidas, mas também da pré e pós-produção. Não sendo assim, esquece.
Estratégia
Muito se falou da boa audiência do Estrela da Casa na estreia, mas, poucos perceberam que, ali, também, um ‘gatinho’ esperto da programação. Pegou de Vale Tudo, num momento em que a novela está no seu melhor momento e fez sala de espera para Nosso Sonho, filme sobre Claudinho e Bochecha. Não tinha como não dar certo.
Trabalhador
Luciano Huck grava hoje, 17h, no Rio, o seu próximo Domingão. E será até uma ‘pausa’ aos trabalhos do novo The Wall, que ele está envolvido desde a semana passada em São Paulo. Parou ontem e volta amanhã.
Empreendimento
Um grupo de profissionais do mercado, todos bastante conhecidos, como Walter Zagari, José Roberto Maluf, Hilton Madeira, Paulo Franco, Wagner Constantino e João Carlos Ribeiro tem conversado sobre uma nova empresa no campo do entretenimento. Uma parada das mais ousadas e com promessa de lançamento para muito breve.
Nova avaliação
Bem discretamente, a Globo promove um novo Grupo de Discussão para avaliar os rumos da novela das 19h, Dona de Mim, da Rosane Svartman. Entre outros temas, o desempenho de alguns personagens e a saída de Tony Ramos. Dona de Mim não explodiu como Vai na Fé, mas segue como uma das principais audiências da casa.
Vaporosa
Luciana Gimenez continua com as suas férias em lugares muito bonitos, como sempre faz questão de mostrar. Volta ao Brasil ainda demora um pouco. Superpop, ao vivo, só no dia 10.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.