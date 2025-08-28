Após São Paulo, ‘Três Graças’ concentra gravações no Rio

Depois de uma bateria em São Paulo, Três Graças, substituta de Vale Tudo na Globo, agora concentra suas gravações no Rio de Janeiro e em todos os setores.

Trabalhos acontecendo em externas, estúdio e na cidade cenográfica que representa a comunidade da Chacrinha.

E um detalhe que muita gente talvez não saiba: já com tudo escrito até o capítulo 20, veio a ordem de mudar a novela de lugar. Trocar o Rio por São Paulo, sem quebrar ou alterar o esboço das tramas estabelecidas.

Mas sem drama. “Não foi nada difícil para mim”, contou o experiente Aguinaldo Silva à coluna, que embarcou rapidamente nesta ‘ponte-aérea’, ao lado de Virgílio Silva e Zé Dassilva.

E nem nada do outro mundo também quanto às caraterísticas e universalidade dos personagens, todos capazes de viver em qualquer lugar.

Três Graças estreia em 20 de outubro e reúne um elenco dos mais badalados, liderado por Murilo Benício, Marcos Palmeira, Dira Paes, Sophie Charlotte e Grazi Massafera.

