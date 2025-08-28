Além do Véu de São Bernardo constrói um mundo com blocos de montar

Um mundo lúdico de blocos de montar e brinquedos que retratam discussões atuais da sociedade. Essa é a premissa do novo musical A Forma do Amor realizado pela Companhia de Artes Além do Véu, de São Bernardo. A produtora traz aos palcos um roteiro original para refletir questões familiares, de fé, identidade, transformação pessoal e pertencimento. O lançamento no Grande ABC será em dezembro.

A peça é a nona da história da companhia, que começou a executar projetos artísticos em 2021, em conjunto com a Igreja Além do Véu, de São Bernardo. Este ano, a firma conta com 11 produtores e diretores e 39 atores e dançarinos, além de 36 figurinistas e cenógrafos que dão vida e movimento aos espetáculos.

Durante o coquetel de lançamento, na última terca-feira (26), o roteirista Calebe Mar deu algumas informações prévias sobre o enredo. “É uma grande alegoria para retratar a realidade que a gente vive hoje. Essa máquina que organiza a busca por um Lego (bloco de montar) perfeito, projetando nossas expectativas, na verdade é uma brincadeira para mostrar que muitas vezes os valores e encaixes que buscamos são vazios”, afirmou. Ele classifica a obra como “necessária” para a sociedade.

Para o diretor-geral da obra, Leonardo Campos, A Forma do Amor gera uma reflexão com situações como saúde mental e pressão social. “Através de uma montagem lúdica, teremos bonecos representando pessoas que são empresários, profissionais liberais ou que possuem algum tipo de problema. Durante o espetáculo, alguns bonecos representarão a ansiedade, hiperatividade e outras questões, fazendo com que a mensagem interaja do lúdico com o mundo real”, disse.

De acordo com o produtor-executivo, Fabio Palacio, o objetivo da peça é que a mensagem impacte a comunidade evangélica da instituição e também as pessoas que ainda não têm contato com a religiosidade. “Os bonecos de Lego, que se preparam para serem vendidos na noite de Natal, mostram que a peça que faz todas as outras na nossa vida se encaixarem é Jesus Cristo, através do amor que ele transfere por todos nós”, complementou.

Nos quatro anos de existência da companhia, os oito espetáculos produzidos reuniram cerca de 22 mil pessoas. Além disso, o projeto promove a coleta de alimentos em suas sessões. Para o fim do ano, Fabio Palacio confirma a arrecadação de cinco toneladas de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade.

O ator Carlos Eduardo Lucera, 44, que representará personagem conhecido como ‘Pai’ , destacou o caráter social. “Vai além de uma peça de teatro. É um propósito maior. Você passa uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, na qual elas começam a se enxergar dentro do próprio propósito delas”, afirmou.

Já Murilo Rocha Vieira, 14, intérprete do ‘Filho’ na história, enfatizou seu ponto de vista na trama. “A principal mensagem é valorizar o amor entre a família. Hoje, está perdendo esse respeito de pai para filho. A obra traz a busca pela sua opinião e pelo o que você acha de si mesmo”, completou o integrante do elenco.

A Forma de Amor tem abertura das exibições prevista para dezembro na Fábrica de Cultura de Diadema e também com quatro sessões na sede da Além do Véu, em São Bernardo, localizada na Rua Manuel Corazza, 500. A produção confirmou que está em finalização de contrato para apresentações em São Caetano e Santo André.

