Economia Titulo História na região

Braskem celebra 53 anos da unidade de polietilenos no Grande ABC

Planta pioneira no Polo Petroquímico reforça legado industrial, inovação e compromisso com a sustentabilidade

Do Diário do Grande ABC
27/08/2025 | 18:57
FOTO: Denis Maciel/DGABC
FOTO: Denis Maciel/DGABC


A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico, celebra neste mês os 53 anos de operação da unidade de Polietilenos PE7, localizada em Santo André, no Polo Petroquímico do Grande ABC.

Desde sua inauguração em 1972, a PE7 tem desempenhado papel fundamental no desenvolvimento da indústria química brasileira, consolidando-se como um centro estratégico na produção de polietilenos de alta e baixa densidade, matérias-primas essenciais para diversos produtos, como embalagens, filmes plásticos, tubos, produtos de higiene, alimentos e componentes automotivos.

Ao longo de mais de cinco décadas, a unidade passou por modernizações e incorporando tecnologias avançadas, automação de processos e sistemas robustos de segurança e eficiência energética. Essas melhorias permitiram à Braskem atender à crescente demanda do mercado e fortalecer sua posição na cadeia produtiva nacional, mantendo a unidade como referência em operação segura e confiável.

A PE7 também desempenha papel estratégico na economia local, gerando cerca de 260 empregos diretos e terceirizados, além de de postos indiretos no Grande ABC. A unidade investe em capacitação profissional e desenvolvimento social, promovendo oportunidades de crescimento para seus integrantes e parceiros.

A sustentabilidade é um dos pilares da unidade. Em 2017, a PE7 implementou um sistema de reuso de água e tratamento de efluentes, com circuito fechado que evita impactos ao rio Tamanduateí.

A planta também mantém parcerias com universidades e instituições de pesquisa, promovendo inovação e práticas alinhadas à economia circular, refletindo o compromisso com a redução de impactos ambientais e uso eficiente de recursos.

“A PE7 representa mais de cinco décadas de história, inovação e compromisso com a sustentabilidade. Continuamos investindo em tecnologia, segurança e no desenvolvimento das pessoas, com o objetivo de manter a unidade como referência para o setor químico e para a comunidade do ABC paulista”, afirma Ivete Silva de Jesus, gerente industrial da unidade.


