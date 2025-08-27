DGABC
Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Colômbia acusa grupo ligado a rebeldes de sequestrar 34 militares

27/08/2025 | 18:41
O governo da Colômbia afirmou nesta terça-feira (26) que 34 soldados que combatiam rebeldes no sul do país foram sequestrados por moradores da região, que estariam agindo sob ordens de um grupo guerrilheiro.

O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, disse que as Forças Armadas vão "mobilizar todas as suas capacidades" para garantir a libertação dos militares detidos na província de Guaviare. Ele também anunciou uma recompensa de US$ 5 mil por informações que levem aos comandantes rebeldes que planejaram o episódio.

"Trata-se de uma ação ilegal", declarou Sánchez em entrevista coletiva. "Essas pessoas estão interrompendo uma operação militar contra a principal ameaça da região."

Segundo o ministro, os soldados estão retidos desde domingo, 24, perto do povoado de El Retorno, após um confronto que resultou na morte de 10 integrantes de uma facção dissidente das Farc. Os moradores que mantêm os militares sob custódia exigem a devolução do corpo de um rebelde morto, levado para o necrotério da capital provincial.

Em algumas regiões remotas, tropas governamentais já foram cercadas e mantidas presas por dias por moradores - armados ou não - até que autoridades negociassem a libertação.

No passado, o governo atribuiu esses episódios ao comando rebelde, acusando os líderes de pressionar civis a agir contra as forças colombianas.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.


