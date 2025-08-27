DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Pesquisa

Região tem duas cidades entre as 15 mais competitivas do País

São Caetano ficou na 8ª posição e São Bernardo, na 13ª; ranking avalia serviços públicos como saúde, educação e segurança em 418 municípios

Tatiane Pamboukian
27/08/2025 | 18:25
Compartilhar notícia
FOTO: Celso Luiz/DGABC
FOTO: Celso Luiz/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Grande ABC teve duas cidades em destaque no Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, elaborado pelo CLP (Centro de Liderança Pública). São Caetano, com nota 59,38, conquistou a oitava posição nacional, enquanto São Bernardo, com 58,08, ficou em 13º lugar. A liderança é de Florianópolis (SC), com 62,47 pontos, seguida por Vitória (ES), com 62,32, e São Paulo, com 61,47.

O estudo avaliou 418 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, que juntos representam cerca de 60% da população do País. A pesquisa levou em conta 100 indicadores essenciais para a promoção da competitividade e a melhoria da gestão pública, agrupados em pilares que compõem a nota final.

Entre os pilares estão: inovação e dinamismo econômico (16,1%), telecomunicações (8,5%), capital humano (7,6%), inserção econômica (5,9%), saneamento (7,6%), qualidade da saúde (6,4%), acesso à educação (6,4%), segurança (5,9%), meio ambiente (5,9%), acesso à saúde (5,1%), qualidade da educação (5,1%) e sustentabilidade fiscal (10,2%).

As demais cidades do Grande ABC tiveram posições mais baixas no ranking: Santo André aparece em 103º lugar; Diadema, em 187º; Mauá, em 192º; e Ribeirão Pires, em 102º. Rio Grande da Serra não entrou na avaliação por ter população inferior a 80 mil habitantes – atualmente, 44 mil.

(Matéria em atualização)

LEIA TAMBÉM: 

Santo André lidera ranking de abastecimento de água e coleta de esgoto


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.