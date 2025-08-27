Região tem duas cidades entre as 15 mais competitivas do País

São Caetano ficou na 8ª posição e São Bernardo, na 13ª; ranking avalia serviços públicos como saúde, educação e segurança em 418 municípios
O Grande ABC teve duas cidades em destaque no Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, elaborado pelo CLP (Centro de Liderança Pública). São Caetano, com nota 59,38, conquistou a oitava posição nacional, enquanto São Bernardo, com 58,08, ficou em 13º lugar. A liderança é de Florianópolis (SC), com 62,47 pontos, seguida por Vitória (ES), com 62,32, e São Paulo, com 61,47.
O estudo avaliou 418 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, que juntos representam cerca de 60% da população do País. A pesquisa levou em conta 100 indicadores essenciais para a promoção da competitividade e a melhoria da gestão pública, agrupados em pilares que compõem a nota final.
Entre os pilares estão: inovação e dinamismo econômico (16,1%), telecomunicações (8,5%), capital humano (7,6%), inserção econômica (5,9%), saneamento (7,6%), qualidade da saúde (6,4%), acesso à educação (6,4%), segurança (5,9%), meio ambiente (5,9%), acesso à saúde (5,1%), qualidade da educação (5,1%) e sustentabilidade fiscal (10,2%).
As demais cidades do Grande ABC tiveram posições mais baixas no ranking: Santo André aparece em 103º lugar; Diadema, em 187º; Mauá, em 192º; e Ribeirão Pires, em 102º. Rio Grande da Serra não entrou na avaliação por ter população inferior a 80 mil habitantes – atualmente, 44 mil.
(Matéria em atualização)
