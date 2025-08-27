DGABC
Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Setecidades

Santo André lidera ranking de abastecimento de água e coleta de esgoto

Em Brasília, Gilvan participou do lançamento do Ranking de Competitividade dos Municípios, idealizado pelo Centro de Liderança Pública

Do Diário do Grande ABC
27/08/2025 | 18:05
O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), participou nesta quarta-feira (27), em Brasília, de um debate promovido pelo CLP (Centro de Liderança Pública), que reuniu governadores e prefeitos de todo o Brasil para discutir os resultados do Ranking de Competitividade dos Estados e dos Municípios 2025.

Ao lado de governadores como Eduardo Leite (RS), Romeu Zema (MG) e Eduardo Riedel (MS), além de prefeitos de capitais, Gilvan foi convidado a compartilhar a experiência de Santo André em áreas como saneamento básico e sustentabilidade urbana — setores nos quais o município vem apresentando avanços significativos nos últimos anos.

De acordo com o levantamento divulgado durante o evento, Santo André subiu 14 posições no ranking geral, alcançando a 103ª colocação entre os 410 maiores municípios do País. Os principais destaques foram observados em três áreas estratégicas. Em saneamento, a cidade avançou 20 posições, ocupando agora o 46º lugar no ranking nacional, com destaque para a liderança em cobertura de abastecimento de água, coleta de esgoto e destinação final do lixo. No acesso à saúde, houve um salto de 117 posições, reflexo dos investimentos em infraestrutura hospitalar e da modernização do sistema de urgência e emergência. Já em sustentabilidade fiscal, o município subiu 57 posições, resultado da responsabilidade na gestão orçamentária e do equilíbrio das contas públicas.

Nos últimos cinco anos, Santo André tem realizado grandes obras e investimentos estruturais que vêm transformando a cidade. A expansão da rede de água levou abastecimento a regiões que anteriormente dependiam de caminhões-pipa, enquanto a modernização de reservatórios e estações elevatórias de esgoto trouxe mais segurança e eficiência ao sistema. Nesse mesmo período, foi executada a canalização e drenagem do Córrego Maurício de Medeiros, uma intervenção de R$ 104 milhões. A cidade também implantou sete microrreservatórios, conhecidos como "piscininhas", com capacidade total para armazenar 4,7 milhões de litros de água.

Outro avanço importante foi a implementação de 561 bocas de lobo inteligentes e de sistemas com Inteligência Artificial sob gestão da Defesa Civil para prevenção de enchentes. A gestão de resíduos sólidos também foi fortalecida por meio de iniciativas como os programas Moeda Verde, Moeda Pet e a criação do primeiro Quintal Verde da cidade.

Todas essas ações estão inseridas no Programa Sanear Santo André, que conta com financiamento internacional da CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe) no valor de US$ 50 milhões, além de contrapartida da prefeitura.

Além da ascensão no ranking do CLP, Santo André também já havia sido reconhecida nacionalmente. O Instituto Trata Brasil classificou o município como o 10º do estado de São Paulo com melhor índice de saneamento básico. Já o ISLU (Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana) apontou Santo André, pelo segundo ano consecutivo, como a cidade com a melhor gestão de resíduos sólidos da Região Metropolitana de São Paulo.

“O ranking mostra que Santo André está no caminho certo. Ele é um instrumento que nos ajuda a ajustar e aprimorar nossas políticas públicas com base em dados e em evidências. Ao mesmo tempo, prova o quanto avançamos em áreas essenciais como saneamento, onde hoje somos exemplo nacional em abastecimento de água, coleta de esgoto e gestão de resíduos. Esse resultado é fruto de um trabalho integrado, planejado e eficiente, que garante dignidade para cada andreense”, afirmou o prefeito.

