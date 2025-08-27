Primeiro-ministro da França diz que cenário exige acordo parlamentar: 'Não podemos forçá-lo'

O primeiro-ministro da França, François Bayrou, afirmou nesta quarta, 27, que sua convicção é que a que deve haver um acordo para o atual cenário parlamentar, no qual o governo enfrenta um voto de confiança no próximo dia 8 de setembro em meio às tratativas para a aprovação de cortes no orçamento de 2026. "Não podemos forçá-lo", disse em entrevista à TV1. "A vida da nação está em jogo", afirmou Bayrou, lembrando as restrições econômicas que pesam sobre a França.

Sobre o voto de confiança, afirmou: "Hoje, a priori, não podemos obter essa confiança, mas sabemos que há muito tempo não há maioria". O primeiro-ministro se disse "pronto para discutir todas as questões, exceto uma: o esforço que faremos para tirar a França do superendividamento", repetindo a pergunta que ele acredita que deve ser feita: "concordamos com a gravidade e a urgência" da situação?

Sobre um dissolução da Assembleia Nacional, que vem sendo defendida por setores da oposição, diante de uma provável derrota no dia 8, ele afirmou: "Será que outra dissolução nos permitirá ter estabilidade, vontade e determinação como país e seus líderes para seguir em frente? Acho que não".

"Não acredito em truques", respondeu o primeiro-ministro quando perguntado sobre o que faria se Emmanuel Macron o reconduzisse ao cargo de primeiro-ministro caso o voto de confiança fosse rejeitado: "Defendemos o interesse geral."

Em sua conta na rede social X, o líder do partido França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, escreveu: "Bayrou, confuso, confunde números e argumentos. Ele assusta e mente. Retórica populista e antipartidária. E ele? Ele votou por um trilhão em dívida adicional. Irreal, como tudo no partido de Macron. No dia 8, expulsamos Bayrou; no dia 10, bloqueamos Macron!"