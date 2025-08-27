DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Primeiro-ministro da França diz que cenário exige acordo parlamentar: 'Não podemos forçá-lo'

27/08/2025 | 17:53
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O primeiro-ministro da França, François Bayrou, afirmou nesta quarta, 27, que sua convicção é que a que deve haver um acordo para o atual cenário parlamentar, no qual o governo enfrenta um voto de confiança no próximo dia 8 de setembro em meio às tratativas para a aprovação de cortes no orçamento de 2026. "Não podemos forçá-lo", disse em entrevista à TV1. "A vida da nação está em jogo", afirmou Bayrou, lembrando as restrições econômicas que pesam sobre a França.

Sobre o voto de confiança, afirmou: "Hoje, a priori, não podemos obter essa confiança, mas sabemos que há muito tempo não há maioria". O primeiro-ministro se disse "pronto para discutir todas as questões, exceto uma: o esforço que faremos para tirar a França do superendividamento", repetindo a pergunta que ele acredita que deve ser feita: "concordamos com a gravidade e a urgência" da situação?

Sobre um dissolução da Assembleia Nacional, que vem sendo defendida por setores da oposição, diante de uma provável derrota no dia 8, ele afirmou: "Será que outra dissolução nos permitirá ter estabilidade, vontade e determinação como país e seus líderes para seguir em frente? Acho que não".

"Não acredito em truques", respondeu o primeiro-ministro quando perguntado sobre o que faria se Emmanuel Macron o reconduzisse ao cargo de primeiro-ministro caso o voto de confiança fosse rejeitado: "Defendemos o interesse geral."

Em sua conta na rede social X, o líder do partido França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, escreveu: "Bayrou, confuso, confunde números e argumentos. Ele assusta e mente. Retórica populista e antipartidária. E ele? Ele votou por um trilhão em dívida adicional. Irreal, como tudo no partido de Macron. No dia 8, expulsamos Bayrou; no dia 10, bloqueamos Macron!"


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.