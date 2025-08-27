O que é a TV 3.0? Entenda melhorias que o novo sistema oferece

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinou nesta quarta-feira (27) o decreto que regulamenta a implementação da TV 3.0, o novo padrão de transmissões televisivas no Brasil. A tecnologia promete oferecer interatividade inédita e qualidade superior de imagem e som.

A medida é resultado de anos de pesquisa. Entre 2023 e 2024, o Fórum do SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre) realizou testes da nova tecnologia. Segundo o cronograma do governo federal, a TV 3.0 começará a ser implementada em 2025, com as primeiras transmissões previstas para o primeiro semestre de 2026, durante a Copa do Mundo. O sistema será lançado inicialmente nas grandes capitais e, gradualmente, expandido para todo o País. A universalização deve levar cerca de 15 anos.

As primeiras televisões, conhecidas como 1.0, ofereciam apenas funções básicas e imagens em preto e branco. O avanço para a TV 2.0 trouxe a cor e, mais recentemente, as smart TVs, com acesso à internet. Agora, o salto é para a TV 3.0. Mas, afinal, quais são as novidades?

A nova tecnologia permitirá transmissões em 4K e até 8K, com contraste aprimorado, reprodução de até 1 bilhão de cores e taxa de quadros que varia entre 60 e 120 fps. O som também terá padrão imersivo, aproximando a experiência da de cinemas modernos.

Em termos de acessibilidade, a TV 3.0 contará com legendas personalizáveis, audiodescrição, gerador automático de Libras e vídeos com intérpretes simultâneos.

Outra mudança será na interface: os canais deixarão de ser listados apenas por números e passarão a aparecer como “aplicativos” no menu inicial, facilitando a navegação direta para o conteúdo desejado. Emissoras públicas – como TV Brasil, TV Câmara, TV Senado e TV Justiça – terão posição garantida no catálogo.

Para ter acesso à TV 3.0, não será necessário estar conectado à internet, mas a conexão permitirá explorar recursos adicionais, como interatividade em enquetes, compras e acesso a conteúdos sob demanda. Ainda será preciso utilizar antenas externas ou internas, acopladas à televisão.

Com isso, além do conteúdo tradicional transmitido em sinal aberto, os usuários terão a possibilidade de acessar serviços complementares, transformando a experiência televisiva em algo mais próximo ao universo digital.