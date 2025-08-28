Veja o obituário do Grande ABC deste dia 28 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Emília Zanin Vano, 93. Natural de Mirassol (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista, Capital.

Inácio Barros da Silva, 85. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Motorista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elza Vargas de Oliveira, 82. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Eugênio Tarsitano, 79. Natural da Itália. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Claudinei de Almeida, 74. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Idalina Martins, 72. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elisabete Aparecida Rodrigues dos Santos, 70. Natural de Itapetininga (SP). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Adilson Ribeiro, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Autônomo. Dia 23. Memorial Jardim da Colina.

Edson Aparecido Feitosa de Lima, 58. Natural de Tupã (SP). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Pintor. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edileia Aparecida Valentim Mendonça, 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim Itapoan, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alex da Silva Lioma, 40. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Operador de máquinas. Dia 23. Cemitério de Elesbão Veloso (Piauí).

SÃO CAETANO

Neuza Luiz Silva, 88. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Justino Enedino dos Santos, 81. Natural de Crisópolis (Bahia). Residia no Santa Amélia, em São Paulo. Dia 23. Vale da Paz.

Luiza de Sousa Santiago Silva, 77. Natural de Rio dos Cavalos (Paraíba). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Quitéria Rosa de Souza, 75. Natural de Caetés (Pernambuco). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 23, em Diadema. Cemitério Municipal de Pedra Bela (SP).

José Francelino, 71. Natural de Capela (Alagoas). Residia no bairro Eldorado. Dia 23. Vale da Paz.

José Francisco das Neves, 63. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Alenicio Souza Santos, 57. Natural de Joaíma (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

André Inocêncio da Silva, 86. Natural de Glória (Bahia). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Leopoldina da Silva, 94. Natural de Riacho das Almas (Pernambuco). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Cemitério São José.

Zenaide Thomazetti Nunes, 86. Natural de Pederneiras (SP). Residia na Chácara Rosalina, em Ribeirão Pires. Dia 23, em Diadema. Cemitério São José.