DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Ministério do Trabalho e Emprego

Brasil cria 1,34 milhão de empregos formais em 2025 e bate recorde histórico

O estoque total de empregos formais no país atingiu 48,5 milhões de vínculos ativos, número recorde na série histórica

Natasha Werneck
27/08/2025 | 15:48
Compartilhar notícia
FOTO: Vitor Vasconcelos/ Secom PR
FOTO: Vitor Vasconcelos/ Secom PR Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Brasil gerou 1.347.807 novos empregos com carteira assinada nos sete primeiros meses de 2025, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Só em julho, foram abertos 129.775 postos formais, registrando crescimento em todos os cinco grandes setores da economia e em 25 das 27 Unidades da Federação. No acumulado dos últimos 12 meses, o saldo chega a 1,5 milhão de empregos.

O estoque total de empregos formais no país atingiu 48,5 milhões de vínculos ativos, número recorde na série histórica.

Setores que mais geraram empregos

- Serviços: 688 mil novos postos no ano; 50.159 em julho

Indústria: 253.422 no ano; 24.426 em julho

Construção: 177.341 no ano; 19.066 em julho

Comércio: 119.291 no ano; 27.325 em julho

Agropecuária: 109.237 no ano; 8.795 em julho

Desempenho por estado

São Paulo lidera no acumulado do ano, com 390 mil novas vagas, seguido por Minas Gerais (152.005) e Paraná (102.309). Somente em julho, os estados com maior saldo foram São Paulo (42.798), Mato Grosso (9.540) e Bahia (9.436). Em termos proporcionais, destacaram-se Mato Grosso (+0,97%), Piauí (+0,80%) e Amapá (+0,79%).

Perfil dos trabalhadores

Gênero: 72.974 empregos para homens e 56.801 para mulheres. Nos setores de Serviços e Comércio, as mulheres superaram os homens em número de contratos.

Idade: maiores saldos entre jovens de 18 a 24 anos (94.965) e adolescentes de até 17 anos (26.374).

Nível de instrução: ensino médio completo (102.417) e incompleto (18.700) lideram.

Raça: pardos (108.429) ocupam a maioria das vagas, seguidos de pretos (21.889), brancos (18.889) e indígenas (294).

Pessoas com deficiência: 774 novos postos em julho.

Salário médio real de admissão: R$ 2.277,51.

O crescimento generalizado em todos os setores e regiões indica recuperação consistente do mercado de trabalho, com destaque para a participação de jovens, mulheres e trabalhadores pardos, além de reforçar oportunidades para a inclusão de pessoas com deficiência.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.