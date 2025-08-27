Brasil cria 1,34 milhão de empregos formais em 2025 e bate recorde histórico

O Brasil gerou 1.347.807 novos empregos com carteira assinada nos sete primeiros meses de 2025, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Só em julho, foram abertos 129.775 postos formais, registrando crescimento em todos os cinco grandes setores da economia e em 25 das 27 Unidades da Federação. No acumulado dos últimos 12 meses, o saldo chega a 1,5 milhão de empregos.



O estoque total de empregos formais no país atingiu 48,5 milhões de vínculos ativos, número recorde na série histórica.



Setores que mais geraram empregos



- Serviços: 688 mil novos postos no ano; 50.159 em julho



- Indústria: 253.422 no ano; 24.426 em julho



- Construção: 177.341 no ano; 19.066 em julho



- Comércio: 119.291 no ano; 27.325 em julho



- Agropecuária: 109.237 no ano; 8.795 em julho



Desempenho por estado



São Paulo lidera no acumulado do ano, com 390 mil novas vagas, seguido por Minas Gerais (152.005) e Paraná (102.309). Somente em julho, os estados com maior saldo foram São Paulo (42.798), Mato Grosso (9.540) e Bahia (9.436). Em termos proporcionais, destacaram-se Mato Grosso (+0,97%), Piauí (+0,80%) e Amapá (+0,79%).



Perfil dos trabalhadores



- Gênero: 72.974 empregos para homens e 56.801 para mulheres. Nos setores de Serviços e Comércio, as mulheres superaram os homens em número de contratos.



- Idade: maiores saldos entre jovens de 18 a 24 anos (94.965) e adolescentes de até 17 anos (26.374).



- Nível de instrução: ensino médio completo (102.417) e incompleto (18.700) lideram.



- Raça: pardos (108.429) ocupam a maioria das vagas, seguidos de pretos (21.889), brancos (18.889) e indígenas (294).



- Pessoas com deficiência: 774 novos postos em julho.



- Salário médio real de admissão: R$ 2.277,51.



O crescimento generalizado em todos os setores e regiões indica recuperação consistente do mercado de trabalho, com destaque para a participação de jovens, mulheres e trabalhadores pardos, além de reforçar oportunidades para a inclusão de pessoas com deficiência.