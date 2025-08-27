Brasileiros impulsionam turismo em Aruba com aumento recorde de visitantes

O fluxo de turistas brasileiros em Aruba cresceu de forma expressiva no primeiro semestre de 2025, impulsionado principalmente pela retomada de voos diretos a partir do Brasil. Segundo dados da ATA (Aruba Tourism Authority), o número de visitantes do país aumentou 86,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, com julho registrando 80,8% de crescimento. A expectativa é que o total de brasileiros na ilha atinja cerca de 30 mil pessoas em 2025, o que representa alta de 73% em relação a 2024.

A retomada dos voos diretos entre São Paulo/Guarulhos (GRU) e Aruba (AUA), iniciada em dezembro de 2024, contribuiu significativamente para esse movimento. A rota, operada pela GOL Linhas Aéreas, conecta turistas de diferentes regiões do Brasil ao arquipélago caribenho, permitindo embarques não apenas do Sudeste, mas também do Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país.



De acordo com representantes da ATA, o acesso facilitado aos voos diretos atraiu perfis variados de viajantes, estimulando o interesse pelo destino para lazer e negócios. Entre novembro de 2024 e julho de 2025, a rota registrou mais de 21 mil passageiros transportados, reforçando o crescimento do turismo brasileiro na ilha.



Além de São Paulo, clientes oriundos de 41 outros municípios se conectaram na capital paulista para embarcar rumo a Aruba, incluindo cidades como Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Macapá, Porto Velho, Sinop e Vitória da Conquista.



Aruba se consolida como um destino estratégico do Caribe, com destaque para praias, infraestrutura turística e facilidade de acesso. O aumento de visitantes brasileiros reflete uma tendência de crescimento do turismo internacional na região, reforçando a importância de rotas diretas para fortalecer o fluxo de turistas entre Brasil e Caribe.