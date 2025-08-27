DGABC
Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer

Santo André promove debate sobre neurodivergência e dança

A ELD (Escola Livre de Dança), em Santo André, realiza nesta quinta-feira (28), das 19h às 21h, uma roda de conversa com o tema 'Neurodivergência e dança, uma perspectiva a partir da psicomotricidade'

Do Diário do Grande ABC
27/08/2025 | 13:22
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A ELD (Escola Livre de Dança), em Santo André, realiza nesta quinta-feira (28), das 19h às 21h, uma roda de conversa com o tema “Neurodivergência e dança, uma perspectiva a partir da psicomotricidade”. A atividade será conduzida pela multiartista e pesquisadora Rose Mara Kielela e tem entrada gratuita para pessoas a partir de 16 anos.

O encontro integra o projeto #VemPraELD e pretende discutir de que forma condições como TEA (Transtorno do Espectro Autista), TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) e TOD (Transtorno Opositor Desafiador) se relacionam com a corporeidade. Também serão abordados os possíveis benefícios da dança quando associada a práticas psicomotoras, sobretudo no desenvolvimento de crianças.

A convidada Rose Mara Kielela é mestranda em Educação pela USP, bacharel em Dança e especialista em psicomotricidade, neurociência e educação. Atuou como artista educadora em países como Brasil, México, Angola e Portugal, além de desenvolver trabalhos clínicos e escolares como psicomotricista.

Serviço

#VemPraELD – “Neurodivergência e dança, uma perspectiva a partir da psicomotricidade”

- 28 de agosto (quinta-feira) – das 19h às 21h

Escola Livre de Dança – Rua Eduardo Monteiro, 410, Jardim Bela Vista – Santo André

Informações: (11) 4468-4336

Entrada gratuita | Classificação: 16 anos


