Santo André promove debate sobre neurodivergência e dança

A ELD (Escola Livre de Dança), em Santo André, realiza nesta quinta-feira (28), das 19h às 21h, uma roda de conversa com o tema “Neurodivergência e dança, uma perspectiva a partir da psicomotricidade”. A atividade será conduzida pela multiartista e pesquisadora Rose Mara Kielela e tem entrada gratuita para pessoas a partir de 16 anos.



O encontro integra o projeto #VemPraELD e pretende discutir de que forma condições como TEA (Transtorno do Espectro Autista), TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) e TOD (Transtorno Opositor Desafiador) se relacionam com a corporeidade. Também serão abordados os possíveis benefícios da dança quando associada a práticas psicomotoras, sobretudo no desenvolvimento de crianças.



A convidada Rose Mara Kielela é mestranda em Educação pela USP, bacharel em Dança e especialista em psicomotricidade, neurociência e educação. Atuou como artista educadora em países como Brasil, México, Angola e Portugal, além de desenvolver trabalhos clínicos e escolares como psicomotricista.



Serviço



#VemPraELD – “Neurodivergência e dança, uma perspectiva a partir da psicomotricidade”

- 28 de agosto (quinta-feira) – das 19h às 21h

- Escola Livre de Dança – Rua Eduardo Monteiro, 410, Jardim Bela Vista – Santo André

- Informações: (11) 4468-4336

- Entrada gratuita | Classificação: 16 anos