Santo André debate quadrinhos e fanzines em encontro com escritores

A Biblioteca Nair Lacerda, em Santo André, recebe nesta quarta-feira (27), às 19h, a primeira edição do projeto “Encontro com o Escritor”, que estreia com o tema “Quadrinhos e Fanzines: da colagem à inteligência artificial”. O debate contará com a participação dos escritores Diogo Mendes, Eduardo Kaze e Thina Curtis, sob mediação da designer e produtora cultural Isabela Veras. A entrada é gratuita.



A proposta do encontro é abrir espaço para conversas entre autores e público, valorizando a biblioteca como ambiente de troca e experimentação cultural. Serão discutidos caminhos criativos que vão da produção artesanal dos fanzines até o uso de ferramentas digitais e de inteligência artificial na elaboração de quadrinhos.



O ciclo de debates seguirá até dezembro, sempre com a mediação de Isabela Veras. A próxima mesa está marcada para o dia 3 de setembro, também às 19h, com o tema “Prosa: narrativas entre o real e a ficção”, reunindo os escritores Luiz Henrique Gurgel e Vanessa Molnar.



Quem participa da primeira edição



- Diogo Mendes – quadrinista, ilustrador e poeta marginal, é integrante do coletivo Estúdio Molotov HQ, que produz histórias em quadrinhos com olhar crítico sobre a vida da classe trabalhadora. Também atua na Ocupação Cultural Cine Pérola, que promove exibições de filmes seguidas de debates em Santo André.



- Eduardo Kaze – escritor e jornalista, é autor da primeira HQ brasileira ilustrada com apoio da inteligência artificial. Publicou livros como O Enigma do Cordeiro e Paris 20 e também é vocalista da banda TAKE 9001.



- Thina Curtis – fanzineira, poeta e arte-educadora, é criadora do evento itinerante Fanzinada e autora do livro Brazineiras: O Protagonismo Feminino nos Fanzines. Produziu ainda o documentário Além dos Quadros: Memória dos Quadrinistas de Santo André.



- Isabela Veras – mediadora, atua em design editorial e gestão cultural, é autora dos livros coLATERAL e sombras e integra a coordenação do Centro Cultural Alpharrabio. Também dirigiu o documentário Insurrectas, sobre literatura independente feita por mulheres do ABC.



Serviço



Encontro com o Escritor – “Quadrinhos e Fanzines: da colagem à inteligência artificial”

- 27 de agosto (quarta-feira) – 19h

- Biblioteca Nair Lacerda – Praça IV Centenário, s/n, Centro – Santo André

- Entrada gratuita