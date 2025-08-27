Linha 10-Turquesa, da CPTM, passa a ter a Barra Funda como terminal nesta quinta (28)

A partir desta quinta-feira (28), a 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que corta o Grande ABC, passará a ter a estação Palmeiras-Barra Funda como novo terminal. Com a mudança, todos os passageiros deverão desembarcar na Barra Funda. Para seguir em direção a Jundiaí ou Rio Grande da Serra, será necessário realizar a transferência no mesmo nível, pelas plataformas 5 e 6, processo com segurança, eficiência operacional e comodidade.

A alteração nas linhas 7-Rubi – que também passará por mudanças –, e 10 dá continuidade às mudanças iniciadas na segunda-feira (25), quando a operação assistida da Linha 11-Coral até a estação Palmeiras-Barra Funda iniciou em dias úteis. O novo trajeto da Linha 11 funciona diariamente em todo o horário comercial (4h às 24h), permitindo que passageiros do Alto Tietê e da zona leste cheguem diretamente à Zona Oeste da Capital.

Com as mudanças, a estação Palmeiras-Barra Funda se consolida como novo hub do transporte público sobre trilhos em São Paulo. Além das linhas 7, 10 e 11 e do Expresso Aeroporto da CPTM, o terminal integra também a Linha 3-Vermelha do Metrô e a Linha 8-Diamante de trens metropolitanos. A localização ainda conecta os passageiros a terminais de ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais.

A estação é também um ponto de acesso a importantes equipamentos da cidade, como universidades, casas de shows e espaços culturais, o que amplia a mobilidade e as opções de deslocamento no sistema.

Os passageiros estão sendo informados pelos meios de comunicação e receberão orientação por avisos sonoros em todos os trens e todas as estações. Os colaboradores da estação Palmeiras Barra-Funda estão preparados para auxiliar os passageiros durante os seus deslocamentos.

Nova gestão operacional

A partir desta quinta, inicia-se a operação supervisionada, quando a TIC Trens passa a operar a Linha 7-Rubi sob supervisão e orientação da CPTM até 26 de novembro, data de início da operação comercial, conforme previsto no contrato de concessão do Governo de Estado de São Paulo. Quando isso acontecer, a empresa TIC Trens passará a ser responsável pela operação, manutenção e modernização da Linha 7-Rubi de trens metropolitanos, além do Trem Intercidades Eixo Norte (TIC) e do TIM (Trem Intermunicipal).

No caso do TIC, o início da operação do serviço expresso está previsto para maio de 2031. Ele será o primeiro trem de média velocidade do Brasil, que ligará de forma expressa São Paulo a Campinas, com parada em Jundiaí, alcançando uma velocidade de 140 km/h, capacidade de até 860 passageiros por viagem, com 101 quilômetros de extensão e 64 minutos de trajeto. Já o TIM tem previsão para maio de 2029. Ele ligará Jundiaí a Campinas em um trajeto de 44 quilômetros e 33 minutos, com paradas em Louveira, Vinhedo e Valinhos.

O leilão do projeto ocorreu em fevereiro de 2024. O consórcio C2 Mobilidade Sobre Trilhos foi o vencedor, com investimento estimado de R$ 14,2 bilhões.

