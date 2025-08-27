DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Política Titulo

Deputado Eduardo Suplicy é internado no RJ com arritmia cardíaca

27/08/2025 | 11:50
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O deputado estadual de São Paulo Eduardo Suplicy (PT), de 84 anos, precisou ser internado em Niterói, no Rio de Janeiro, após uma arritmia cardíaca nesta terça-feira, 26. O parlamentar passou mal enquanto participava de um congresso sobre renda básica que ocorre em Maricá desde segunda-feira, 25.

Suplicy passou mal em Maricá e foi atendido, inicialmente, no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, na segunda-feira, 25. Na terça, foi transferido para o Hospital Niterói DOr, em Niterói.

De acordo com o hospital, Suplicy encontra-se "lúcido e estável". "O paciente encontra-se lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente", disse o hospital, em nota.

O deputado, mesmo internado, participou por videoconferência da sessão desta terça-feira do Basic Income Earth Network, congresso global sobre renda básica. Pelas redes sociais, Suplicy afirmou que precisará implantar um marca-passo, dispositivo eletrônico implantado cirurgicamente para monitorar e controlar o ritmo cardíaco.

"Eu acabo de ser diagnosticado que eu preciso fazer um marca-passo perto do meu coração para que as coisas caminhem melhor", disse em uma publicação nos stories do Instagram.

No ano passado, o deputado estadual usou seu perfil no Instagram para anunciar que estava curado do câncer linfático contra o qual vinha lutando desde julho do mesmo ano.

"Felizmente, estou curado. Os médicos informaram a mim que o meu linfoma está terminado, e agora só falta completar o tratamento", disse o deputado em um vídeo gravado na ExpoCannabis Brasil, feira internacional sobre benefícios e negócios envolvendo a planta, da qual Suplicy faz uso em seus tratamentos de saúde.


