Conheça 5 destinos internacionais sem visto para brasileiros e quando visitar

Brasileiros podem viajar a mais de 170 países sem precisar de visto para turismo. Entre eles, existem destinos fora do roteiro tradicional que oferecem experiências culturais, naturais e históricas relevantes, sem a necessidade de enfrentar burocracias.



América Central: Costa Rica

San José, capital da Costa Rica, combina cenários urbanos e proximidade com praias e reservas de floresta tropical. Passeios guiados permitem explorar bairros históricos, parques nacionais e trilhas em meio à natureza.

Melhor época: março, com clima ameno e preços de passagens mais acessíveis.



Europa: Dinamarca e Finlândia

Copenhague, na Dinamarca, é conhecida por sua arquitetura, cultura local e gastronomia, além de integrar listas de cidades mais felizes do mundo. Helsinque, na Finlândia, alia história e modernidade, com litoral formado por centenas de ilhas que podem ser exploradas de barco.

Melhor época: outubro, quando há menor movimento de turistas e passagens mais em conta.



África: Marrocos

Marraquexe reúne patrimônio histórico, mercados tradicionais e proximidade das montanhas do Atlas. A cidade oferece também spas com banhos termais e experiências culturais típicas da região.

Melhor época: outubro, com temperatura agradável e movimento turístico mais moderado.



Ásia: Singapura

A cidade-Estado combina modernidade e multiculturalismo. Entre os destaques estão o Marina Bay Sands, os jardins tecnológicos do Gardens by the Bay e os bairros tradicionais como Chinatown e Little India.

Melhor época: maio, quando o clima é mais favorável e há menor fluxo de turistas.



Regras comuns para todos os destinos

Apesar de não exigir visto, é necessário apresentar passaporte válido, comprovação de passagem de saída, reserva de hospedagem e recursos financeiros suficientes para a viagem.



Esses destinos oferecem infraestrutura turística consolidada e boa conexão aérea, tornando possível planejar viagens internacionais sem complicações burocráticas.