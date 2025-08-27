Medidas de segurança extra no STF deve permanecer até fim de setembro

O STF (Supremo Tribunal Federal) anunciou nesta quarta-feira que as medidas de segurança extra serão estendidas até o final de setembro, período marcado pelo feriado do 7 de setembro e importantes sessões de julgamento. O planejamento leva em consideração manifestações que ocorreram em 2021 e 2022.

Além de aumentarem o reforço da segurança física do prédio, as medidas incluem proteção contra possíveis ataques cibernéticos. O plano foi desenvolvido em colaboração com a SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal), com o objetivo de garantir a integridade da instituição.

A decisão para o reforço da segurança levou em consideração os eventos passados, como o episódio de 8 de janeiro de 2023, quando o prédio do STF foi severamente depredado. Além de que, as tensões que foram registradas em setembro de 2021, quando manifestantes conseguiram furar um bloqueio na Esplanada dos Ministérios, também influenciou na decisão da medida ser implementada e estendida.

O STF tem sessões previstas para os dias 2 e 3 de setembro, depois a pausa para o feriado da independência no dia 7, e voltam a suas atividades com sessões nos dias 9, 10 e 12.

Entre as preocupações específicas está o monitoramento do que chamam de Deep Web, onde costumam ser articulados possíveis ataques virtuais de hackers ao sistema do STF. A instituição mantém vigilância constante, tanto física quanto cibernética, para prevenir e responder a qualquer tipo de ameaça.