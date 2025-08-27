Mega-Sena: apostador do Rio de Janeiro leva sozinho R$ 33,7 milhões

Números sorteados foram: 17 - 33 - 37 - 41 - 46 - 49
Uma aposta simples feita no Rio de Janeiro (RJ) acertou sozinha os seis números do concurso 2.906 Mega-Sena, sorteados nesta terça-feira (26) e levou o prêmio de R$ 33.707.841,37.
A aposta com seis números foi feita por canais eletrônicos.
43 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 42.601,48 cada
3.250 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 929,09 cada
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (28), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
