Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Racionamento de água nesta quarta (27): veja quando começa e termina

A estimativa é de economia de 4 metros cúbicos por segundo

Natasha Werneck
27/08/2025 | 10:12
FOTO: Agência Brasil


O racionamento noturno de água na Região Metropolitana de São Paulo entra em vigor nesta quarta-feira (27). Segundo a Sabesp, a redução da pressão terá início a partir das 21h e deve se estender por até oito horas, afetando principalmente bairros mais altos e afastados da rede de distribuição.

A medida, autorizada pela Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo), busca preservar os níveis críticos dos reservatórios do SIM (Sistema Integrado Metropolitano), responsáveis pelo abastecimento do Grande ABC, enquanto os mananciais não se recuperam. A estimativa é de economia de 4 metros cúbicos por segundo.

Moradores de áreas elevadas podem ter torneiras secas durante a madrugada, com o abastecimento retornando no início da manhã. A Arsesp destaca que o corte noturno é estratégia eficiente, aplicada no período de menor consumo, o que reduz perdas e causa menor impacto à população.

Atualmente, os principais reservatórios da região apresentam níveis críticos: Cantareira (35,9%), Alto Tietê (30,5%), Rio Claro (23,2%) e Rio Grande (59,2%), este último abastecendo Santo André, São Bernardo e Diadema.

Além do racionamento, a Arsesp cobra da Sabesp a elaboração de um Plano de Contingência para a Região Metropolitana, em cooperação com a SP Águas, e o acompanhamento será feito pelo Comitê Gestor da Política Estadual de Mudanças Climáticas, envolvendo Defesa Civil e Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

O estado de atenção hídrica permanece vigente na região, e caso os níveis caiam entre 20% e 30%, será decretado estágio crítico, aumentando as restrições no fornecimento de água.


